小嫻恢單大解放 秒變回長髮辣露半球美呆

小嫻為新代言戴假髮露事業線。（圖／取自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

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中時電子報
小嫻一秒回歸長頭髮。（圖／取自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

小嫻去年與何守正驚爆5年婚姻破局，兩人上月赴戶政事務所完成離婚手續，正式恢復單身，最近忙拍《女兵日記》的她，昨(3日)在臉書分享「一秒變回長髮」的美照，可見有32D好身材的她還穿上深V洋裝，小露事業線與東西半球，讓粉絲直呼美炸。

小嫻過去被封為焦糖美人，5年前她與何守正在美國登記結婚，去年底卻傳出因生育、宗教等問題婚變，撇開紛紛擾擾後，上月底總算完成離婚登記，而小嫻也透露恢復單身前一天，自己克服了另一個心魔便是到宜蘭學會游泳，可見她盼人生能有新開始的熱切期許。

近來因戲總留個小平頭的小嫻，昨難得因工作戴上假髮，回歸過往充滿女人味的狀態，她笑說：「難得回復女兒身造型，整天一直照鏡子然後傻笑」，也害羞說：「抱歉今天一直自拍，因為太久沒有看到自己這樣了，哈哈哈哈哈，真的蠻不習慣的」，並分享自己多張美照。

對此，網友說：「還是習慣妳長髮的樣子美呆了，為什麼？她們頭髮都有瀏海為什麼？妳就剪平頭妳是故意的吧！心裡想當男生是吧！」小嫻回應：「哈哈！哪有啦！我不喜歡演戲很熱還要撥瀏海，我喜歡清爽一點。」其他人則讚：「不管長短髮都是女神」、「還是習慣這樣的妳」、「小嫻好美呀~希望妳的長髮早點回來」。

(中時電子報)

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