森鐵斷了旅館沒餐廳…張善政：阿里山衰老崩壞令人心酸

張善政7月底走了一趟阿里山，看見當地衰老崩壞的現狀感到心酸。（擷取自張善政臉書）

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中時電子報
/綜合報導
張善政7月底走了一趟阿里山，當地受鎮宮因為受限於林務局規定，無法改善宮廟的環境。（擷取自張善政臉書）

台灣觀光呈現驚喜成長，或是急速大衰退？前後任行政院長說法差很大！賴清德今出席活動表示，陸客不來觀光人數仍突破千萬人次，張善政則說阿里山的觀光慘不忍睹。他日前為花蓮觀光基層發聲，請政府不要再用鼓勵南向，爭取國際觀光客來搪塞；今、昨兩天又為阿里山的衰老崩壞感到心酸。他說，我們必須超越觀光來客不彰的救急層次，鄭重審視觀光的投資策略。

張善政昨(3)日在臉書上表示，7月底去了一趟阿里山，看到當地的觀光問題，更令他心酸的是，阿里山整個大環境衰老崩壞，他並分享實地拍攝的照片，為阿里山民眾及觀光的衰疲強力發聲。

今日他又貼文指出，「講到台灣就馬上想到阿里山」，但是有多少人知道，美麗阿里山的背後藏著許多人莫言的哀愁？「首先，嘉義到阿里山的森林鐵路，主線已經中斷很久了，一般人有注意到嗎？我們看看瑞士的登山鐵路，再看看阿里山鐵路，會不會很慚愧？」

張善政指出，旅館業者多年來向林務局承租房舍，大多不合當今國際觀光旅舍的水準，許多甚至連自有餐廳都沒有，無法提供餐飲服務。這樣與阿里山該有的品牌形象相差甚多，如何吸引國際觀光客？

為了讓遊樂區裡商業經營比較好管理，林務局設置了集中式的美食街與商業區。用意雖佳，但是規畫並不符合實際需求，或者面積小，或者功能配置失當，使得居民經營的商業一蹶不振。

張善政最後提到，林務局要求居民種植的山葵在去年底前全數剷除，讓當地每年損失輸出日本數億元的產值，更增加了當地居民低迷與抱怨的氣氛。

張善政說，他看到阿里山的一些現象，希望有天能為這座美麗的山，幫助住在這裡的居民，打造更美好的家園。

(中時電子報)

文章來源：張善政臉書

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