friDay影音上半年「十大熱門韓國電影」排行榜公布 《與神同行》奪冠

《與神同行》問鼎friDay影音年度韓國電影點擊冠軍。friDay影音提供

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時報周刊

friDay影音今（4日）公布2018上半年「十大熱門韓國電影」排行榜，調查統計自今年1月1日至7月31日，其中《與神同行》挟在台灣熱賣5.1億驚人票房之氣勢，奪下點擊冠軍。

網友反應在電影院哭不夠，回到家再透過小銀幕好好的獨自

再哭一次，而該片導演金容華更將率領演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭等人來台進行4天3夜的宣傳行程，勢必也將延續《與神同行》熱度，問鼎成為friDay影音年度韓國電影點擊冠軍。也因此，friDay影音舉辦慶祝活動，即日起至31日止，凡購買friDay影音360天會員，就會送兩張《與神同行2》電影票，限量300組。

friDay影音公布2018上半年「十大熱門韓國電影」排行榜，《與神同行》摘下第一名，《我只是計程車司機》、《騙徒》則分列二、三名，第四到十名分別為：《犯罪都市》、《V.I.P》、《沈默的目擊者》、《1987：黎明到來的那一天》、《死者的審判》、《軍艦島》、《那才是我的世界》。

其中，河正宇主演《與神同行》以及《1987：黎明到來的那一天》兩片夯進前十，為2018上半年friDay影音點擊率最高的韓國男影星，此外據friDay影音2018上半年「十大熱門韓國電影」排行榜觀察，男神掛帥電影狂吸網友眼球，前十名中有九部領銜主演皆為男性演員，分別為：河正宇、宋康旻、玄彬、馬東石、張東健、李鐘碩、金來沅、黃晸玟、蘇志燮、宋仲基、李秉憲；朴信惠則為前十名唯一女星，主演的《沈默的目擊者》排名第六，是2018上半年friDay影音點擊率最高的韓國女影星。

若以電影類型排名來看，除《與神同行》、《那才是我的世界》屬催淚親情片受網友歡迎外，犯罪類型如《騙徒》、《犯罪都市》、《V.I.P》、《死者的審判》等片前十名佔四部，幾近二分之一，顯示網友也頗愛燒腦情節。其他如事件改編電影《我只是計程車司機》、《1987：黎明到來的那一天》也十分受網友喜愛。此外，據friDay影音觀察，以觀看分鐘數來觀察，女性觀看時間最久的還是以「劇情類」最久佔46.4%，男性則以「動作類」觀看時間最久佔比達47.3%，相當符合前十名的點擊排名。

(時報周刊)

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