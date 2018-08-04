新北市樹林區表揚27位模範父親

2018年08月04日 16:25 中時 陳俊雄

樹林區公所4日上午舉行樹林區27位模範父親表揚大會，現場包括家人親友在內超過400多人觀禮，區公所也呼應性別平等議題，特別贈送每位模範父親可愛的企鵝娃娃花束，要打破「男主外、女主內」的性別刻板印象，因為家事就是全家人的事。

今天的表揚大會由區長林耀長主持，在樹林區客家鄉親會、風櫃舞集帶來「歡天喜地慶佳節」、「蝶舞春風」、「老爸老媽」等溫馨舞蹈組曲，為表揚大會揭開序幕。

林耀長除祝賀全天下父親幸福快樂外，藉由表揚活動慰勞樹林區的模範父親，每位獲獎的父親每人背後都有一段感人的故事，有的熱心公益當志工，傳遞溫情給弱勢家庭，他們含辛茹苦，一生奉獻於家庭、子女，深獲鄰里街坊讚揚，值得敬佩。

林耀長說，區公所呼應性別平等議題，也贈送每位模範父親可愛的企鵝娃娃花束，因為企鵝爸爸不但也負責孵蛋和保護企鵝寶寶，為了孵蛋還可以不吃不喝站立守護60天，體重可能會瘦下20多公斤，是標準的「暖爸」代言人。他也鼓勵在場的民眾，要打破「男主外、女主內」的性別刻板印象，家事就是全家人的事。

今年72歲的模範父親黃水連，育有2子1女，也是新北市級模範父親代表，他除了於事業上努力打拚，本身更積極為鄉里服務、熱心社區公共事務、協助社區推動政府政策，被遴選為鄰長迄今已有15年。

黃水連早期也是樹林區槌球委員會委員，不但考取B級裁判和C級教練證照，更代表樹林區參與大大小小賽事，還曾擔任總統盃裁判，熱心公益足堪為鄰里之表率、子女之典範，令人由衷敬佩。

今年84歲的模範父親林章炳，育有四4子1女，他也是新北市的模範父親代表。林章炳除了子女各個事業有成，他早期在新莊自營西裝店，客戶群包括新莊市公所、民代、大型工廠等等，林章炳都能透過敏銳的觀察，巧妙的運用裁切技巧，將駝背的、凸肚的、斜肩的，透過衣服的修飾而加分不少。林先生待人真誠、凡是以身作則，雖然年事已高仍熱心公益服務社區，實為子女之榜樣，堪為典範。

今年樹林區模範父親為：黃水連、林章炳、林蓮和、鄭明和、王天祥、呂武村、莊蒼木、陳培栓、洪國源、詹文發、賴昆能、林清雄、陳棟樑、簡長文、簡德俊、張燕南、洪得榮、楊崑山、陳義發、游國民、江天順、唐在正、李成德、王永結、陳金章、張仕賢、林朝乾共27位。

(中時 )