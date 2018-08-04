疑神明桌起火 八里公寓母子三人困廁所二人不治

2018年08月04日 16:27 中時 譚宇哲

住在3樓的陳家母子3人火警當下躲進廁所，最後仍遭濃煙嗆昏釀成2死1傷。（譚宇哲翻攝）

公寓2樓被大火燒得一片焦黑。（譚宇哲翻攝）

新北市八里區華峰三街一處公寓2樓今天上午8時許發生火警，火勢快速竄燒引發陣陣濃煙，住在3樓的44歲大陸籍母親楊暉帶著16歲陳昱安、13歲陳昱中兄弟躲進廁所，被發現時已失去呼吸心跳，送醫後母親、弟弟傷重不治，整起火警共造成2死4傷，確切起火原因仍待火調釐清。

警方調查，發生火警的5層樓公寓為陳姓家族所有，陳家姐姐、長兄、小弟分別為1、2、3樓屋主，3樓51歲陳姓屋主原是工地主任，現已退休，與中國籍楊姓妻子結婚近20年，育有2個兒子，今天上午7時許陳姓屋出門巡視菜園，楊姓妻子和2個兒子則在家睡覺。

而起火的2樓則為58歲陳姓屋主則與妻子兒子同住，屋主上午7時許出門做水泥工，妻子則在家燒香拜拜後出門，不久即傳出火警，造成34歲兒子全身45％燒燙傷送醫。

警消研判，起火點疑似在2樓客廳神明桌，火勢猛烈延燒引發大量濃煙，3樓的母子3人逃生時發現濃煙籠罩前門與陽台，情急之下躲進廁所，沒想到仍被濃煙嗆昏，被發現時失去呼吸心跳，送醫後僅哥哥恢復生命跡象。

八里華峰三街公寓火警新北市消防局共派出各式車輛40輛、114人前往救援，4樓2人、5樓7人都逃到陽台待援，經警消人員搶救共疏散30人，6名傷者送醫，2人宣告不治。

(中時 )