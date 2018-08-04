愛茶成痴！翁念叔辭去教師工作 循古法柴燒製作仿古茶器

2018年08月04日 17:03 中時 張祈

東海岸文教基金會集結全台13間代表性窯場，以「縱谷憩陶」為主題，聯展逾500件作品，即日起在花蓮美術館進行為期一個月的展出，為花蓮開啟首場「國際柴燒藝術祭」。（張祈攝）

「因為自己愛喝茶，希望能做出最適合的茶具」，一個簡單的念頭，讓原為國小歷史老師的翁念叔，決定投入柴燒的創作，不只做茶具，還要做「仿古」茶具，從材料、製作方式通通遵循古法，到故宮參訪、研究古代陶瓷碎片，取用在地泥土坐底、黃金蜆穀粉做釉，摸索出最接近中國傳統風格的茶具。

相較一般柴燒陶器的霧面、灰暗的質感，翁念叔的茶茶壺、茶杯、茶碗及茶海等作品又亮、又繽紛，風格鮮明，翁念叔說，著迷於中國傳統柴燒作品，尤其故宮博物館的陶器，一直是他創作的目標，起出到社區大學學習拉胚技巧，上釉技術則完全是自己摸索，參考相關作品及研究陶器碎片結構，不斷嘗試。

翁念叔7年前來到花蓮蓋柴窯，為了做出「古早味」的陶藝，堅持不用化學調和的釉，連製陶素材都是就地取材，他說，在哪裡燒陶，就用哪裡的土，花蓮的木瓜溪、秀姑巒溪、立霧溪的泥土，黃金蜆的蜆殼粉、瑞穗溫泉的溫泉石，都是他的創作素材。

40多歲才投入柴燒創作，翁念叔自認為「時間不多了」，平均3個星期燒一窯，一年累積作品將近3500件，他說，很多作品都需要嘗試，一窯200件作品成功率最高6成，最低不到1成，至今燒壞的作品比成功的還多。

目前全台約有500座柴燒窯，其中花蓮共有6座，以獨特走火、落灰形式燒出的陶藝，近年深受國際陶藝界關注，東海岸文教基金會集結全台13間代表性窯場，以「縱谷憩陶」為主題，聯展逾500件作品，即日起在花蓮美術館進行為期一個月的展出，為花蓮開啟首場「國際柴燒藝術祭」。

東海岸文教基金會董事長江躍辰指出，柴燒藝術季為平素隱居於山林、守著夢想窯火的陶藝家，搭起交流的橋梁及展示舞台，並邀請日本陶藝團隊進駐，介紹東洋三大柴燒代表茶器，展現柴燒藝術之美。

(中時 )