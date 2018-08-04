噁！ 好市多驚見疑似皮膚炎雞肉 5賣場預防性下架

2018年08月04日 16:43 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

知名美式賣場好市多Costco販售的肉類便宜又好吃，許多人到好市多大多會選擇的品項，但在PTT上就驚傳有網友在好市多疑似購買到「皮膚炎雞肉」，一名網友買了「去骨漬雞腿排皮」，發現雞皮上有些許黃斑，就質疑這是否能吃，對此好市多已緊急將該產品下架。

根據蘋果報導，網友在購買了此款雞肉後，雞皮上出現了一些黃斑，就懷疑這是否可以吃，對此農委會畜牧處副處長王忠恕表示，看起來泛黃部位是點狀且分布不均勻，應是皮膚炎或雞群打鬥的後遺症，家禽生產科長李宜謙則認為，這應該是「輕微皮膚發炎」，若是皮膚炎或病變，應該是在屠宰場就被就突檢獸醫師淘汰調，因為皮膚已經發炎，可能也會存在細菌等微生物，一定會影響口感。

對此好市多也隨即做出因應處理，進行預防性下架，並強調商品都有經過檢驗，並無食安問題，今早也已請各賣場進行抽驗，全台13家中有5家發現有問題商品，此項「去骨清雞腿排皮」供應商有2家，產品皆有發現黃斑，但廠商解釋是雞隻自然造成的啄傷、刮傷，若傷口沒癒合，可能就會有皮膚炎狀況。

好市多強調，每批產品都有經過國家標準檢驗，並沒有食安疑慮，但為了確保會員能享有高品質商品，目前5家賣場暫不上架，會與廠商再次研擬，提高產品外觀要求。若是會員仍對產品有疑慮，目前賣場本身就具有提供會員無條件退貨的服務機制，但仍強調該產品是有經過合格檢驗。

(中時電子報)