28歲台灣低音提琴家張富淳 棄德教職赴蘇交專任副首席

2018年08月04日 17:05 中時 趙靜瑜

離開八年的德國學習生涯，28歲蘇州交響樂團低音提琴副首席張富淳上月拿到德國柏林藝術大學低音提琴博士，這也是她到蘇州交響樂團工作的第二年，放棄柏林藝術大學的任教工作，張富淳說，「想回到亞洲樂團找機會看看，希望有所磨練。」

張富淳說，教職跟交響樂團的工作比起來，她更喜歡交響樂團的成就感，「教書當然是很有意義的一件事，但是要看學生一路成長，得慢慢耕耘才會看到成果，但是在交響樂團工作，每天都有新的工作任務拚搏，再加上同事們來自四面八方，跟我一樣很年輕也很熱血，每天工作很有衝勁。」

張富淳1990年出生於台灣高雄，小時候個頭高，手大腳大，再加上阿嬤不讓她學伸縮喇叭與小喇叭，張富淳被老師點名去學低音提琴，從此愛上低音提琴。15歲拿到台灣省音樂比賽低音提琴第一名，考上新店高中音樂班，台藝大開學半學期，張富淳在網路上看見在柏林藝術大學任教的低音提琴教授麥可‧沃爾夫(Michael Wolf)的影片，下定決心要到柏林拜師。

「當時在台灣覺得很悶，一看到我老師的影片，不騙人，我是全身起雞皮疙瘩。」張富淳說，那一刻她才知道，原來低音提琴音色可以這麼好聽。冒著壯士斷腕的決心，張富淳跟家人要求做她的後盾，讓她出國念書，一路念到博士畢業，四國語言琅琅上口，也成為蘇州交響樂團低音提琴副首席。

張富淳說，蘇州交響樂團成員來自世界上不同國家，管理上也相對國際化些，「我自己是在韓國參加甄選，當天許忠許老師就跟我說隔兩天就會收到合約，來到這裡，大家都人生地不熟，感情變得很好，下了班會大家一起去吃飯，或者是輪流到每個人家中作客，這是其他樂團很少見的情況。」

由於懂四國語言，張富淳很自然成為外籍同事的管家，韓文翻中文，中文翻德文，英文翻台語她都沒有問題，這次將隨蘇州交響樂團返台演出，張富淳已經掛起牌子「休診」，「我才回台灣兩天，要好好陪我的爸媽跟阿嬤，沒辦法服務團員，只能幫他們找好吃的餐廳發地址給他們。」

(中時 )