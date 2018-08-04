深海勇士號有人潛航器 展現大陸進軍南海科研決心

2018年08月04日 18:19 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月29日參訪位於海南省三亞市的中國科學院深海科學與工程研究所（簡稱深海所）。配屬深海所的載人潛水器（Manned submersible，我稱有人潛航器）「深海勇士號」，與母船「探索一號」科學考察船（我稱海洋研究船），成為中國大陸進軍又稱為內太空的深海的利器，也展現大陸一步一腳印，在科研體系建設研發的顯著成果。

中科院深海所的精神標語。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

中科院深海所的標語「捲起袖子加油幹」出自習近平，畫面前方為測試深海勇士號的深水池。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

走入深海所廠房，在精神標語背後的空間，映入眼簾最醒目的就是深海勇士號，環顧週邊其它搭配「探索一號」的各式探測儀器與深海勇士號旁靜止如鏡的深度測試水池，看到中共中央總書記習近平在4月12日才視導過深海所，採訪團猶如走進了大陸官方紀錄片《厲害了，我的國》的拍攝現場。

蛟龍號的機械手臂是美國製，到深海勇士號已經進步為大陸自行研製產品。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

今年四月深海勇士號在南海發現並取回的古物。（圖/翻攝中科院深海所影片 中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

據深海所官方資料，深海勇士號是大陸「國家863計劃」費時八年研製的深海裝備，係以「實現國產化、降低操作成本、提高可靠度和可維護性」為目標研發，擁有自主智慧財產權的4,500公尺級有人潛航器。其「載人艙、浮力材料、鋰電池、推進器、海水泵、機械手臂、液壓系統、聲學通信、水下定位、自動控制」等十大關鍵系統全部實現國產化，與國際上同類型有人潛航器相比，在電能、潛浮速度、聲學通信與自動控制方面具領先優勢。

深海勇士號已創下搭載82歲的汪品先院士下潛，締造有人潛航器下潛科學家年齡最高的記錄。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

《厲害了，我的國》片中出現征服7,060公尺的馬里亞納海溝，創下人類載人深潛記錄的「蛟龍號」有人潛航器，是「十五」期間大陸「國家863計劃」下，歷由「大陸設計、自主整合研製」歷經十年研製的7,000公尺級、世界最大的有人潛航器，配置於青島。據央視《創新中國》節目指出，深海勇士號則是此基礎下，由蛟龍號的「整合創新」(整合國內外技術、零組件)，更進一步達成深海勇士號「自主創新」(技術、零組件均為國產)。故雖然潛航深度不若蛟龍號，但其意義卻是更上一層樓，技術、設計、部件選擇的條件都比蛟龍號更進步。蛟龍號的自製率為58.6%（機械手臂美國製、燈光設備日本製、乘員艙大陸設計俄羅斯製造，關鍵部件為自製），深海勇士號則大幅提升至95%。而在深海勇士號後，大陸現正研製11,000公尺級的有人潛航器，預計2020海試。

深海勇士號由中國船舶重工集團（CSIC）702所領導，大陸共有94家企業參與研製。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

深海勇士號的後側一景。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

探索一號研究船在3月19日至6月14日首度實施試驗性應用科考航次，分為4個航段，合計64天。航行里程6,376海里。期間深海勇士號下潛59次，共採集16類深海任務樣本逾1,500件、沉積物Push Core 114管、岩石樣本56塊，發現並提取6件文物標本。深海勇士號實現連續19天下潛作業、夜間下潛作業，總計夜間佈放、回收23次。實現與ROV海馬號深海水下聯合作業;成功展開深海水下救援。此外連續三次搭載82歲的汪品先院士下潛，創下國際載人潛水器下潛科學家年齡最高記錄，並獲得重要發現。

(中時電子報)