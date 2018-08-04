夫重病住加護病房 毒妻送毒被逮

2018年08月04日 17:03 中時 謝瓊雲

陳姓女子去加護病房探望重病的丈夫，竟然意圖夾帶一級毒品海洛因針筒，想讓丈夫施打解癮，遭警方當場查獲後移送法辦。（謝瓊雲翻攝）

陳女將稀釋過的一級毒品海洛因針筒帶進加護病房中。(謝瓊雲攝)

警方說明

丈夫重病住進加護病房，妻子竟攜毒針探病！彰化縣48歲陳姓女子3日晚間到員基加護病房探望重病夫時，竟意圖夾帶一支以食鹽水稀釋過的海洛因針筒，要讓丈夫施打解癮、止痛，遭機警眼尖的護理人員制止後報警，警方4日將她依違反毒品防制條移送送辦，並持續追溯毒品來源。

警方調查，陳女與54歲丈夫徐男兩人皆有多次毒品前科，近日徐男因病住進加護病房治療，沒想到陳女前往探病時，竟趁著護理人員不注意時偷拿出一根針筒想塞給丈夫，幸好被護理師即時制止。

員林警分局偵查隊長詹廷育表示，醫護單位透過友善通報網全民反毒防護平台通報，莒光派出所員警獲報趕往現場果然查獲一根毒品注射針筒，經抽驗確認裡頭含有海洛因成分。

陳女供稱因丈夫病重經不起病痛折磨，加上毒癮發作需要解癮，她禁不起對方的苦苦哀求才會鋌而走險夾帶毒針進醫院讓徐男解癮，沒想到都還來不及打就被抓，毒品是在某家網咖向1名不詳男子所購得；辦案員警見徐男病得奄奄一息竟還想用毒，也忍不住搖頭感嘆「愛他就不要害他」。

另外，彰化縣警局少年警察隊、員林分局3日晚間，結合縣政府建設處等多個單位，共組聯合稽查小組，有效運用第三方警政力量，展開第2波「安居緝毒保護兒少專案」，臨檢稽查掃蕩毒品易流通處所15處，針對員林市區KTV、網咖、電子遊戲場等有治安顧慮的營業場所，實施預防犯罪查察，並採取同步實施擴大臨檢與區域封鎖路檢勤務，聯合稽查小組共計投入52名人員執勤，有效預防青少年犯罪或被害。

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(中時 )