大不列顛 聯合王國 英格蘭大不同 川普傻傻搞不清楚遭網民洗臉

川普在賓州威爾克斯-巴里參加造勢大會，受到鐵桿支持者熱烈歡迎。（美聯社）

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美國總統川普周四前往賓州威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）為共和黨候選人站台，不過一如他前幾場造勢活動，川普在演講時不太吹捧他背書的候選人，僅輕描淡寫帶過，反倒是大談自己當總統的感想。這次川普向鐵桿選民聊上個月的英國之行，但他的地理常識再度出包，傻傻分不清楚英國其實不等於英格蘭。

川普說，「我對聯合王國（United Kingdom）抱持崇高敬意，人們稱它大不列顛（Great Britain），他們以前稱它英格蘭，但區域不同。」

這段談話經電視和網路放送，引發社群媒體熱烈討論，網路鄉民紛紛跳出來當川普的地理小老師，教他要把這三者之間的差異搞清楚。大不列顛包含了英格蘭、蘇格蘭和威爾斯，至於聯合王國，除了上述三個王國，還要加上北愛爾蘭。另外，過去稱為英格蘭的那個國家，現在還是叫做英格蘭。

這不是川普第一次弄混大不列顛、聯合王國和英格蘭的差異。他訪英期間接受資深媒體人摩根訪問時說「你們有很多個不一樣的名字，我總是想問人家，你比較喜歡哪一個，大不列顛嗎？你懂我意思嗎？」

摩根告訴川普，大不列顛不等於聯合王國。川普趕緊為自己緩頰，「啊對對，你知道我很清楚，但是很多人不知道，可是貴國有好多不一樣的稱呼。」

(中時 )

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