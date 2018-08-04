邵雨薇遇性騷擾 吳思賢爆氣怒飆「給他死」

邵雨薇。（東森提供）

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邵雨薇劇中打工。（東森提供）
林輝瑝深情索吻。（東森提供）

邵雨薇在台視、東森新戲《愛的3.14159》劇中和吳思賢一起在餐廳打工，卻因被客人吃豆腐而起了爭執，邵雨薇表示自己也有過被客人騷擾經驗。

邵雨薇表示，「以前在服飾店打工，常有男客人會站在門外偷看，或假裝問商品，但只是想要問電話，更誇張的還有每天跑來店裡但從來沒消費過的」。她無奈說，雖然明知道對方根本不是來消費，但她只能盡店員的義務去招待客人或介紹商品。吳思賢半搞笑半霸氣說「我完全無法接受這種事，還好我身邊女生朋友都沒碰過，不然我一定不會放過那個人，給他死」。

劇中和邵雨薇因聯誼認識的林輝瑝，不斷對女方放電並發動攻勢追求。除了跑到女生宿舍門口彈吉他唱情歌，還帶她到處逛街遊玩，分別時更主動靠近向女神索吻。但這場索吻戲，看似深情主動的林輝瑝和害羞的邵雨薇，現場拍攝時卻完全相反。

林輝瑝不好意思說，「我真得很緊張，邵雨薇還一直說『沒關係你就直接親阿』，但我要親下去前心跳都會多兩拍，超級害羞」。邵雨薇說他實在太緊張，「慌張到我覺得很可愛，反而讓我自己就沒有緊張感了」。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )

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