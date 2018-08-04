奧萬大自然教育中心歡慶10周年 活動熱鬧多采並有親愛愛樂悠揚琴聲

2018年08月04日 17:30 中時 楊樹煌

▲奧萬大國家森林遊樂區前往瀑布區的步道，已修復完成，今起開放通行。（楊樹煌攝）

奧萬大自然教育中心今4日在翠綠山林中歡慶10周年生日，現場邀請自然教育中心發展過程中不同階段的關鍵夥伴們，共同回顧這「拾」年「光」陰，並共同聆聽親愛愛樂悠揚的琴聲以及自然教育中心第1個暑期營隊－劉其偉生態、藝術、探險營的短劇表演、獻上生日壽桃，共同為中心祝福，期許下一個精彩10年。

現任新竹林區管理處副處長陳啟榮，10年前是南投林管處育樂課長，自然教育中心10周年慶他以貴賓身份參加，他也以親愛愛樂演奏無琴譜為例，分享該中心成立初期的困難，到現在將環境議題內化成自然教育的一環，他特別肯定奧萬大自然教育中心的努力。

今天的自然教育中心10周年慶活動，上午安排大家同樂，下午讓遊客體驗林業課程，感受新奇，包括如何知道樹木高度、胸徑？並有森林副產物製作、精油精粹等，讓遊客有不一樣新體驗並留下深刻印象。

另有為期1個月的10周年成果靜態展及10周年影片播放，歡迎遊客大家一起來奧萬大發覺自然教育中心10年來推動環境教育的點滴。

林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區除歡慶自然教育中心10周年外，園區內瀑布區步道因之前颱風災害受損封閉，經規劃、設計、發包施工後，近期已經完成修繕，並於10周年活動日同步開放遊客體驗，讓遊客可以前往全台第2高負離子含量的瀑布區，享受森林浴。

(中時 )