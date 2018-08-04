台北市》柯P現身台南大談信念 轟：很多縣市負債我看很不順眼

台北市長柯文哲（前右）4日在台南市政大書城舉辦新書簽書會(中央社)　

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中時電子報
柯文哲到台下與粉絲們一起大合影。(中央社)

柯文哲今天下午在台南市中西區政大書城舉辦「光榮城市」簽書會，吸引了大批書迷及粉絲到會場，柯文哲後援會也到場幫忙，有書迷帶著女兒昨晚10時就在政大書城外排隊，為的就是要當第一個給柯文哲簽書的粉絲。

柯文哲看到現場擠爆歡呼，直說：「太感動了，太感動了，台南是台灣的古都，最有文化的城市」。

柯文哲在簽書前，大談自己的施政及改變，並重申「改變成真，持續發生」，2014年第一次投入選舉，有個口號是「改變台灣，從首都開始；改變台北，從文化開始」，這是以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次用改變政治文化為訴求的選舉。

他說，在2014年之前，台灣歷次選舉投票率最低的是20歲至29歲，這些最有熱情、具有理想的族群，投票時沒有認同的對象，2016年網路票選第一名金句就是「垃圾不分藍綠」。

柯文哲表示，他對欠債非常有意見，欠債是要還錢的，欠債還要繳利息，很多縣市負債，為了選票還加碼重陽敬老金，讓他看得很不順眼，累積負債只會債留子孫，台北市3為了選票還加碼重陽敬老金年半還債新台幣520億元，就是靠著「對的事情做」、「不對的事情不要做」、「認真做」3個原則。

(中時電子報)

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