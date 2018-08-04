獨／台生暑期赴陸交流團 傳被教育部關切

友善列印
旺報

適逢暑假期間，不少大學舉辦兩岸交流活動，即安排台生走訪大陸交流，但近日傳出北部有私立大學接到教育部來電關切，詢問今年暑假該校共有多少學生將赴陸交流，也想要掌握台生赴陸行程，如今兩岸關係跌宕谷底，兩岸文教交流的管制，恐更加嚴峻。

不少台灣的私立大學，都會在暑假舉辦兩岸交流活動，安排台灣大學生走訪大陸，以文化大學為例，該校今年的暑期大陸交流團，大多由大陸姊妹校提供落地接待，依照文大陸生服務網顯示，廈門大學、西安交通大學、深圳大學及湖南大學等多所大陸名校，皆與文大合辦兩岸交流活動，即讓文大的台生到大陸暑期交流。

文大有教師透露，該校籌組暑期兩岸交流活動的單位，在6月初接到教育部來電關切，即詢問有多少名文大學生要到大陸交流，也想了解學生參訪行程，「在去年及以前，沒有發生過教育部來電關切的狀況。」對此，教育部則側面否認。

實踐大學校長陳振貴也說，國內政府單位近來對於兩岸交流的態度敏感，像是陸生來台交流以及其他類型兩岸交流團，都有聽說需配合官方要求，主辦單位大多會被要求務必按照行程走，並且政府部門關切的狀況確實都有發生，像是移民署便有專門人員在抽查赴台的兩岸交流行程，目的在於控管。

銘傳大學也有主管透露，今年7月份該校便出了20多個台生團到大陸，並未接受到政府單位限制，不過近來確實有校內同仁接到陸委會來電，僅只於大致詢問交流團隊與行程，並未加以干涉，即該校的台生赴陸交流團，未受到影響。

(旺報 )

兩岸冷對抗！台大學開辦暑期專班　陸生來台人數驟減
兩岸冷對抗！台大學開辦暑期專班… 第6屆兩岸熊貓體驗營 台灣獸醫師…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。