獨／台生暑期赴陸交流團 傳被教育部關切

2018年08月04日 17:31 旺報 李侑珊

適逢暑假期間，不少大學舉辦兩岸交流活動，即安排台生走訪大陸交流，但近日傳出北部有私立大學接到教育部來電關切，詢問今年暑假該校共有多少學生將赴陸交流，也想要掌握台生赴陸行程，如今兩岸關係跌宕谷底，兩岸文教交流的管制，恐更加嚴峻。

不少台灣的私立大學，都會在暑假舉辦兩岸交流活動，安排台灣大學生走訪大陸，以文化大學為例，該校今年的暑期大陸交流團，大多由大陸姊妹校提供落地接待，依照文大陸生服務網顯示，廈門大學、西安交通大學、深圳大學及湖南大學等多所大陸名校，皆與文大合辦兩岸交流活動，即讓文大的台生到大陸暑期交流。

文大有教師透露，該校籌組暑期兩岸交流活動的單位，在6月初接到教育部來電關切，即詢問有多少名文大學生要到大陸交流，也想了解學生參訪行程，「在去年及以前，沒有發生過教育部來電關切的狀況。」對此，教育部則側面否認。

實踐大學校長陳振貴也說，國內政府單位近來對於兩岸交流的態度敏感，像是陸生來台交流以及其他類型兩岸交流團，都有聽說需配合官方要求，主辦單位大多會被要求務必按照行程走，並且政府部門關切的狀況確實都有發生，像是移民署便有專門人員在抽查赴台的兩岸交流行程，目的在於控管。

銘傳大學也有主管透露，今年7月份該校便出了20多個台生團到大陸，並未接受到政府單位限制，不過近來確實有校內同仁接到陸委會來電，僅只於大致詢問交流團隊與行程，並未加以干涉，即該校的台生赴陸交流團，未受到影響。

(旺報 )