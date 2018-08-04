（獨）兩岸冷對抗！台大學開辦暑期專班　陸生來台人數驟減

2018年08月04日 18:25 旺報 李侑珊

兩岸關係陷入冷對抗，陸生來台大不易！北部有老牌私校透露，2011年起開辦1個月課期的夏令營班，陸生每人學費約4萬元，過去最多可招收到400多人，對於身陷少子化困境的私立大學來說，宛如及時雨，能增添校務收入，但民進黨執政後，陸方控管陸生來台數量，該班人數驟減，今年暑假只招到36名陸生。

2011年馬政府開放陸生來台就學，當時公私立大學皆看好大陸生源市場，也渴望透過招收陸生，紓解少子化危機；而陸生型態多元，除了廣為人知的學位生、研修生與交換生之外，不少私立大學更積極拓展夏令營班，即在暑假開設為期約1個月的暑期課程，讓短期來台的陸生能認識台灣，並促進兩岸交流。

北部某老牌私立大學有教師表示，這種夏令營班的開課方式，雖會安排陸生環島，性質並非觀光團，即台校也會在期間排課，但不會提供學分，所以這個班的陸生身分並非研修生，只是來台短期交流，而這些大陸學生參加活動為自費，收費大約在4萬元左右。

該名教師透露，該班陸生人數由大陸官方控管，在馬政府時代，一所學校最多可以收到200名左右的陸生，「我們學校在兩岸交流做的不錯，過去暑假最多有400多人參加，寒假最多則有200多人，確實能為學校增加收入。」

去年政黨輪替後，兩岸關係急轉直下，陸方因此大力控管陸生來台員額，對此，該名教師說，這樣類似夏令營的暑期專班，參加陸生人數在這兩年驟減，一口氣從過去平均400多人，在去年掉到77人，今年則只有36人參加。

該名教師指出，今年來台的36名陸生，主要來自5所大陸大學，並且都是該校姊妹校，其中只有山東師範大學、哈爾濱工業大學的陸生逾10人來台，另如華中農業大學等陸校的陸生，最多只有3到5人，「通常與台灣關係比較好的廣東、福建，陸生來台人數最多，今年這兩個省市沒有學校來，我覺得很奇怪！」

該名老師提到，兩岸政治氣氛不佳，陸方因此不願意放行陸生來台，但年底台灣舉行地方大選，兩岸冷對抗的政治氣氛將持續，大陸各地揣摩上意，新學期陸方控管陸生的作法，勢必將更嚴峻。

實踐大學校長陳振貴也說，民進黨上台後，陸方對陸生來台「審核從嚴」，今年來台的大陸研修生，預估比前年少了1萬多人，而實踐大學過去也定期在暑期舉行夏令營團，安排陸生來台交流與上課，但今年作為該校姊妹校的北京外國語學校、江西財經大學等陸校，也都無法派送陸生暑期來台，與兩岸政治環境變化有關。

(旺報 )