超狂！台商思家鄉味 千萬超跑送麵「打世界盃」

「飛哥」蔡銘道（中）熱愛超跑，今出席超跑活動大方贊助70萬元。（柯宗緯攝）

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「飛哥」蔡銘道（前右）熱愛超跑，今出席超跑活動大方贊助70萬元。（柯宗緯攝）
一場超跑勝會今在屏東登場，法拉利超跑在賽道內甩尾競速。（柯宗緯攝）
「飛哥」蔡銘道（右四）熱愛超跑，今出席超跑活動大方贊助70萬元。（柯宗緯攝）
「飛哥」蔡銘道（右）熱愛超跑，今出席超跑活動大方贊助70萬元。（柯宗緯攝）

越南台商蔡銘道10多年前，隻身赴東南亞創業，以航空物流業起家，接下知名運動品牌大廠訂單，成功賺到人生第一桶金。但人在國外，思念家鄉味，他便返台投資麵食品牌「飛哥拌麵」，更以千萬超跑送麵，噱頭十足。4日他則出席一場超跑俱樂部年度活動，大方贊助70萬元。他笑說，拌麵要打「世界盃」，除深耕台灣外，更放眼東南亞、美國等全球市場。

人稱「飛哥」的蔡銘道是航空貨運承攬業者，經營觸角遍及兩岸、東南亞，主要負責世界各大運動品牌及鞋業代工廠物流業務，生意做得擲地有聲。

身為台南子弟的他，人在異鄉心在台灣，想著故鄉台南麵食，索性回台研發道地台味的「飛哥拌麵」，強調是手工日曬麵，口感道地Q彈，又符合現代人重視的食安，在網路及百貨通路銷售不凡。

他說，「飛哥拌麵」目標是「打世界盃」，除持續在兩岸及東南亞開拓市場，將進一步申請清真認證及美國食品暨藥物管理局（FDA）認證，要為台灣美食爭一口氣。

其實，飛哥本身也是超跑迷，他5、6年前從保時捷入門，迄今收藏6輛上億元超跑。打趣的是，他還特地挑選「1998」作為超跑車牌尾數，其實其來有自，他說，這是紀念飛哥拌麵那年艱辛的創業歷程，同時結合超跑行銷拌麵。4日他則現身屏東1場超跑俱樂部年度活動，大方贊助70萬元活動經費。

(中時 )

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