台南簽書會 柯P：負債縣市為選票加碼敬老津貼 看不順眼

2018年08月04日 17:50 中時 程炳璋

柯文哲與粉絲在簽書前一起合影。（程炳璋攝）

柯文哲到場時，粉絲拿起手機狂拍。（程炳璋攝）

柯文哲直言對已負債的縣市政府還一直加碼敬老津貼，看了很不順眼，因為欠債要還錢，而且還要算利息，這些都是下一代要付出的代價。（程炳璋攝）

台北市長柯文哲4日下午2時到台南市中西區政大書城參加《光榮城市》新書發表的簽書會，當著數百名柯粉面前暢所欲言，直言對各縣市政府負債累累還一直加碼重陽敬老津貼，看不順眼，認為是為選票而債留子孫的政策。

柯文哲面對南台灣熱情粉絲，演講時暢所欲言，自誇3年多來為台北市政府還債520億，他直言對各縣市政府欠債很有意見，首先，欠債是要還錢的，其次，欠債還要繳利息，他剛當台北市長時，台北市政府每年花在繳欠債的利息就高達29億，3年來因為還債多，現在每年只要繳7億多債務利息，省掉20餘億。

柯文哲話鋒一轉，提到看到很多縣市已經負債，重陽敬老津貼還增加，擴大政府負債其實只是為了選舉時的選票，最後債留子孫，自己看了很不順眼。

《光榮城市》新書出版後，柯文哲全台僅辦4場簽書會，台南市是南台灣限定場，吸引南部柯粉聚集，4日來自台南、高雄、屏東的粉絲都來爭睹柯P丰采。

有粉絲3日晚間到書局前搶位，4日一早350人排隊等候進場，主辦單位發號碼牌，活動開始時仍達600人，擠爆書局。

自稱鐵粉的台南市民王亮尹3日晚間10時就到現場，搶得第一位，他認為柯文哲是台灣政治文化的清流，因此相當支持。

(中時 )