旗津黑沙玩藝節夯！ 吸50萬遊客造訪

2018年08月04日 18:03 中時 柯宗緯

「黑沙玩藝節」騎動台灣活動出發囉！（柯宗緯翻攝）

旗津具有無敵海景，民眾不妨抽空到此一遊。（柯宗緯翻攝）

遊客手持觀光局贈送的旗津地圖與單車手冊。（柯宗緯翻攝）

這夏雄好玩！「2018旗津黑沙玩藝節」，開幕以來吸引50萬人次造訪。4日更結合體育署「騎動台灣」活動，邀請民眾到旗津騎單車、看沙雕、啖美食，現場聚集近千名單車同好，由高市觀光局長曾姿雯領騎，透過單車漫遊，發掘不一樣旗津之美，同時號召遊客搭配限量旗津520「船加酒」住房專案，悠遊旗津。

曾姿雯表示，在「旗津黑沙玩藝節」活動期間，特別結合飯店業者推出限量旗津520「船加酒」住房專案，除提供往返旗津船票、贈送文創紀念品外，優惠的住宿價格深獲迴嚮，訂房率高達8成，最後幾席，把握機會。因適逢8月，也不妨帶著老爸來高雄過一個不一樣的父親節。

旗津黑沙玩藝節8月舉辦系列運動主題， 8月4日至10日「騎動台灣」活動，歡迎自備單車於下午4時在出發處現場報名，路線從廟前路與旗津三路圓形廣場出發，途經風車公園與彩虹教堂等人氣景點，全程9公里沿海單車道可盡情享受海岸風光，還能順遊沙灘上生動的沙雕作品，途經旗津貝殼館、海珍珠及風車公園等，漂亮美景一覽無遺。

除此之外，曾姿雯也特別推薦8月18日陽光青春運動趴及26日親子泡泡趴活動，18日當天除有精彩沙灘足球、排球賽事輪番上陣外，同時舉辦沙灘闖關運動會，現場邀請高捷少女小穹、艾米利亞一起同樂，現場開放200名挑戰者，成功者即可獲驚奇扭蛋轉轉樂，歡迎民眾一起cosplay闖關趣。

另26日閉幕當天特別加碼親子泡泡趴，以小朋友為主的歡樂泡泡派對，營造泡泡滿天飛舞的奇幻世界，歡迎大家大手牽小手，旗津玩遊趣。

(中時 )