《中時晚間快報》超唬爛！賴揆：陸客不來 觀光也成長

2018年08月04日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎超唬爛！賴揆：陸客不來 觀光也成長

蔡英文總統昨到宜蘭輔選時提到，台灣經濟成長率已經超越南韓，非亞洲四小龍之末。行政院長賴清德今出席「2018第十一屆崇越論文大賞」頒獎典禮，賴清德致詞時提到，去年下半季與今年上半季經濟成長率都超過3%，失業率也下降，顯示台灣經濟已經逐漸走出過去停滯的困境。

◎蔡易餘幹話撕裂族群 國民黨團要綠營黨紀懲處

綠委蔡易餘在臉書發文「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已！」引發歧視爭議，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗及藍委吳志揚、林麗蟬4日也召開記者會強烈譴責，除要求蔡易餘及民進黨應公開向社會道歉，民進黨中央更應對蔡的荒謬言行施予黨紀懲處，而非僅發表一紙不痛不癢的「無法認同」聲明。

◎貿易戰 陸另闢新戰場 對美天然氣徵稅

陸美貿易戰升級，針對美國日前對陸價值2000億美元商品加稅，大陸昨首次建議對美國液化天然氣徵稅，被指是開闢新戰線。由於華府有意擴大美國的能源出口，有分析認為身為全球主要能源消耗國的大陸，對進口能源產品提高關稅，將令美國更難成為「能源超級強國」。白宮而後表示，願與陸方再展開談判，解決貿易糾紛。

◎大谷翔平11轟40局 貝比魯斯第二

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍球員大谷翔平，今天（4日）在對克利夫蘭印地安人隊之戰擊出2支全壘打，今年累計已11轟，加上他之前已投了49.1局、拿下4勝；使這位「投打二刀流」的名將，成為繼1919年的「棒球之神」貝比魯斯之後，首單季至少揮出10轟、主投40局的選手。以及1921年貝比魯斯之後，首位至少10轟、2勝的球員。

(中時電子報)