醫美離職員工 詐多名貴婦涉千萬

2018年08月04日 18:30 中時 陳鴻偉

診所指控，楊女從中A走近千萬的營業額。（民眾提供）

診所指控，楊女自開無照公司，盜刷手術費用進自己戶頭。（民眾提供）

40歲原本在北市大安區某醫美診所工作的楊姓女子，離職前夕疑與另家診所配合，面對上門的貴婦、名媛客戶，誆稱公司有另1家「VIP分院」，裡面設備較新較好，將眾人偷帶到另家診所，進行埋線、拉皮等手術，日前東窗事發，被害診所控告楊詐欺、背信，指稱她至少A走店內1000多萬的營業額，全案正由檢警偵辦中。

受害診所張姓員工指控，楊女4月離職後，某日有1名珠寶女富商客戶上門，閒聊間表示：「楊不做了，那以後保養，還是要去VIP分院嗎？」讓她們聽了一頭霧水。

診所進一步詢問，女富商表示，楊之前都帶她到善導寺附近的另1個診所做手術，還特別強調這裡面的機具是全新採購，是VIP貴賓才能前往的分院，女富商並證稱，有很多人都曾被楊帶去那邊。

診所員工驚覺有異，緊急連繫楊曾經手的客戶，這才發現有近10餘人，在楊離職前夕，都被以「VIP分院」的話術，被帶到另1家診所消費。

張姓員工指控，經調查後，楊女還在外成立1家沒有醫美執照的公司，今年1月、3月時，1名富二代媳婦向楊女購買58萬元的產品，楊竟帶著自行購買的刷卡機刷對方卡，並將其中37萬刷進自家公司。

診所指控，楊女這3個月來，以偷天換日的手法，將公司客人介紹到別家診所，目前懷疑至少10餘人被騙，花大錢到來路不明的診所動手術，公司損失的營業額更接近千萬元，日前已委請律師向檢警提告。

楊女警訊時，則辯稱帶客人前往時，並未告知是同家診所，懷疑是客人聽錯了！至於被指控盜刷A錢，她則表示這部分還在對帳，指控不全是事實，訊後被依詐欺、背信等罪送辦，全案正由檢警持續釐清中。

(中時 )