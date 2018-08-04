從臺南出走到小琉球 80位學子靠義賣籌旅費

2018年08月04日 18:46 中時 李其樺

讀樹人醫專護理系四年級的張婉慈以自身經驗鼓勵隊友，能力都是被培養出來的，只有面對困境的勇氣及堅持才能築夢踏實，創造不一樣的人生旅程。（李其樺翻攝）

北臺南家扶中心80位青年學子趁著暑假，規畫從臺南到小琉球4天3夜旅行，特別的是，每位學子必須在有限時間，依靠義賣生活用品，來籌措這趟旅程的旅費，不僅是一大挑戰，也培養學子獨立解決問題的能力。

社工師郭品宏表示，家長的過度保護，往往使得孩子無法獨立。這次從8月4日到7日，規畫為期4天3夜的出走琉球之旅，希望讓家扶青年能夠踏出舒適圈，挑戰自我。

郭品宏說，首先第1天會將80名學員分成8組，各自挑選由社會大中捐給家扶中心的生活用品和家電，然後到臺南各地，如火車站、郵局和菜市場等地販賣，籌措前往小琉球的旅費。

過程中家扶中心輔導員藉由設計關卡，讓學員可以快速取得單價高昂的義賣品，每位學員必須經由義賣賺到來回船票和車票，並且在必須在第2天下午5點前趕到東港搭船到達小琉球，挑戰才算成功，至於每位學員將視籌措旅費多寡，決定住民宿，甚至野外露營，訓練學員團隊合作和解決問題能力。

參加的學員中，年紀最大21歲，最小15歲，其中就讀樹人醫專護理系四年級的張婉慈出身單親家庭，去年曾經到柬埔寨參加家扶中心舉辦的國際成長營，從一開始的「破」英文，到能夠用英語與國際志工交談，讓她找到自信。

這次張婉慈參加家扶中心舉辦的出走琉球旅行，也以自身經驗鼓勵隊友，能力都是被培養出來的，只有面對困境的勇氣及堅持才能築夢踏實，創造不一樣的人生旅程。

(中時 )