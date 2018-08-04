47歲蘇慧倫凍齡甜美現身 玉女開唱險被逼哭

蘇慧倫險被逼哭。(盧禕祺攝)

友善列印
中時
蘇慧倫甜美賣萌。(盧禕祺攝)
蘇慧倫今晚在犀利趴9開唱。(盧禕祺攝)

蘇慧倫4日首度參戰超犀利趴9，她以白色挖肩上衣搭配牛仔褲輕便上場，47歲的她保養得宜，不管是凍齡的外貌，還是甜美乾淨的嗓音，當年的玉女氣息絲毫未減，她看到台下觀眾舉著「蘇慧倫療癒系女神」牌子，開心地舉起雙手賣萌；聽見歌迷齊唱經典歌〈鴨子〉，更鼻酸直呼：「我要哭了。」

蘇慧倫2015年生下兒子後，專職做家庭主婦，親自照顧兒子不假他人之手，幾乎退隱歌壇。她上回在台灣開唱已是兩年前，這回接下超犀利趴演出，經過深思熟慮後才答應，經紀人徐世芸表示，蘇慧倫現在重心幾乎都在兒子身上，因此接演出前都會考慮再三，但這次合作的都是過去老同事，才讓她放心點頭。

個性謹慎的她為了打造好的演出，2個月前就訂好歌單，前一晚的彩排長達3小時。她將經典歌曲〈黃色月亮〉、〈Lemon Tree〉等改編，加入不少全新電音元素，還選了幾首她喜愛的歌曲像是〈挪威的森林〉、〈愛情的模樣〉等，首次挑戰帶團演出，一口氣飆唱45分鐘，歌迷也全都聽到感動泛淚。

她的老公、兒子和繼女今都沒有到場，徐世芸說，3歲多的兒子非常黏她，如果跟著來會讓她分心，因此全家人都沒有跟來；兒子明年將上幼稚園，但她仍需花許多時間陪伴兒子，因此短期內暫時未有音樂上的規劃。今也有不少歌迷為了一睹玉女風采，特地從澳洲、新加坡、香港等地飛來捧場。

(中時 )

張鈞甯返台推薦母親鄭如晴新書《… 閃婚撇接收妹夫後 小林麻耶身心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。