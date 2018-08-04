47歲蘇慧倫凍齡甜美現身 玉女開唱險被逼哭

2018年08月04日 18:33 中時 蔡琛儀

蘇慧倫甜美賣萌。(盧禕祺攝)

蘇慧倫今晚在犀利趴9開唱。(盧禕祺攝)

蘇慧倫4日首度參戰超犀利趴9，她以白色挖肩上衣搭配牛仔褲輕便上場，47歲的她保養得宜，不管是凍齡的外貌，還是甜美乾淨的嗓音，當年的玉女氣息絲毫未減，她看到台下觀眾舉著「蘇慧倫療癒系女神」牌子，開心地舉起雙手賣萌；聽見歌迷齊唱經典歌〈鴨子〉，更鼻酸直呼：「我要哭了。」

蘇慧倫2015年生下兒子後，專職做家庭主婦，親自照顧兒子不假他人之手，幾乎退隱歌壇。她上回在台灣開唱已是兩年前，這回接下超犀利趴演出，經過深思熟慮後才答應，經紀人徐世芸表示，蘇慧倫現在重心幾乎都在兒子身上，因此接演出前都會考慮再三，但這次合作的都是過去老同事，才讓她放心點頭。

個性謹慎的她為了打造好的演出，2個月前就訂好歌單，前一晚的彩排長達3小時。她將經典歌曲〈黃色月亮〉、〈Lemon Tree〉等改編，加入不少全新電音元素，還選了幾首她喜愛的歌曲像是〈挪威的森林〉、〈愛情的模樣〉等，首次挑戰帶團演出，一口氣飆唱45分鐘，歌迷也全都聽到感動泛淚。

她的老公、兒子和繼女今都沒有到場，徐世芸說，3歲多的兒子非常黏她，如果跟著來會讓她分心，因此全家人都沒有跟來；兒子明年將上幼稚園，但她仍需花許多時間陪伴兒子，因此短期內暫時未有音樂上的規劃。今也有不少歌迷為了一睹玉女風采，特地從澳洲、新加坡、香港等地飛來捧場。

(中時 )