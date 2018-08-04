原住民特色美食暨藝品聯合市集開幕　10-13日有原味美食農特產與工藝品系列展

▲原住民特色美食暨藝品聯合市集開幕，原民局長張子孝（左）特地到場祝賀，右為鄉長江子信。（楊樹煌攝）

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▲南投縣議員廖志城到場讚揚仁愛鄉長江子信為推展原鄉特色美食及文化藝術的用心。（楊樹煌攝）
▲仁愛鄉原運夏祭的歌舞盛會，鄉長江子信高歌，所有貴賓都下場同歡共舞。（楊樹煌攝）
▲仁愛鄉原住民特色美食暨藝品聯合市集開幕式，與會貴賓都變身為大廚上菜。（楊樹煌攝）

仁愛鄉公所為推展原鄉的特色美食、農特產品及原住民工藝品，將於10日起在埔里舉行為期3天的「原運夏祭．原民特色美食暨藝品聯合市集」，今4日在埔里藝文中心旁舉辦行前記者會及開幕式，除有原味美食與手工藝品展，現場並有熱情洋溢的原住民歌舞展演，場面熱鬧。

這場「原民特色美食暨藝品聯合市集展」的開幕式記者會，由仁愛鄉鄉長江子信主持，會中並邀立委馬文君辦公室主任潘杰宏、縣議員廖志城、南投縣政府原民局長張子孝、農業處副處長林美珠、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及南北港溪觀光協會理事長李浩偉等共同為原鄉這項盛大的活動，舉行隆重的開幕式，並有杜咪文化藝術團的精彩原民歌舞，與會貴賓也都下場同樂。

仁愛鄉長江子信表示，仁愛鄉有太多的原住民原味美食、並有很多的農特產品和原住民手工藝品，希望透過這場以原住民文化為主題的原運夏祭活動，能有效推動仁愛鄉觀光產業、農特產和傳統文化產業的整體發展，讓社會大眾都能深層認識，並彰顯仁愛鄉多元發展性。

原運夏祭．原住民特色美食暨藝品聯合市集將於10至13日在埔里藝文中心旁、中華電信停車場前舉行，值得民眾踴躍參與，除品嚐原味美食、並有各種原鄉的各式農特產品與手工藝品，現場也有限量打卡按讚贈禮活動。

(中時 )

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