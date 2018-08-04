海洋熊讚標案惹議 觀傳局澄清：均依法辦理

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世大運吉祥物熊讚人氣強強滾，不過觀傳局以無法申請智財權為由，推出海洋熊讚，雖數度強調「熊讚就是熊讚，唯一的熊讚」仍引起熊粉不滿，搶救金牌熊讚聯盟4日質疑北市府為了賺錢，對外授權還未拿到商標權的海洋熊讚，觀傳局澄清，相關標案均依法辦理。

適逢世大運一周年，北市府將於本月舉辦慶祝活動，吉祥物熊讚再度成為關注話題，搶救金牌熊讚聯盟4日舉行記者會，人本文教基金會董事長史英、 電影導演林正盛等人均出席力挺，要求柯市府讓熊讚重回北市吉祥物位置，並常態性參與公益活動。

搶救金牌熊讚聯盟發言人、台大語言學研究所教授江文瑜指出，廠商以98萬元標到「台北市吉祥物創意設計發表會規畫執行案」，因標案不足100萬，避開至少須比較3家公司的規範，且市府授權還未通過商標核准的海洋熊讚，打臉當初說熊讚改版是為了保護商標的說詞。

對此，觀傳局澄清，熊讚設計及發表會相關標案，因預算金額超過10萬元，均依政府採購法規定上網公告，採公開取得廠商企劃書，並依相關作業程序組成評審小組，辦理廠商企畫書評審事宜。

觀傳局表示，熊讚擔負著北市行銷的重責大任，開放授權並不會影響到熊讚推廣公益的初衷，熊讚仍會致力於公益及城市行銷，例如9月開始會有「童樂平權」計畫，熊讚將去偏鄉小學拜訪小朋友，下半年也將赴日本、美國等地為城市觀光宣傳。

(中時 )

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