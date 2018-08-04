中市公車走青春路線 車齡大幅下降

台中市公車平均車齡大幅下降，逐步實踐綠色交通城市網絡。（盧金足翻攝）

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中時

台中市躍升全台第二大城，市民年輕化，連公車也走「青春路線」，市府大力協助客運業者爭取中央汰舊換新購車補助，公車平均車齡更由2008年的8.2年降至2018年的4.8年，累積汰換逾840輛老舊公車，大幅提升各族群民眾上下車的安全性及便利性。

台中市府鼓勵客運業者汰換舊有公車，並以低地板公車及電動公車為優先考量，積極爭取中央補助，減輕業者購車負擔，推動低碳大眾運輸環境，降低市區公車廢氣排放汙染。

台中市府交通局長王義川表示，台中市10年前的公車大多數為有階梯普通大客車，對於嬰幼兒車、行動不便及長者較不友善，且舊車款無裝設車外LED路線顯示器，夜間行駛時民眾常反映路線編號不易辨識。

現在台中市推動無障礙公車服務，公車汰舊換新以購置低地板公車為原則，且車外裝設LED路線顯示器，低地板公車比例超過70％，近80％路線配置無障礙車輛服務。

為推廣台中市綠色交通運輸，除投入低地板公車外，提出多項政策鼓勵客運業者購買電動公車，總數由2015年度以前14輛，增加至目前85輛，數量成長5倍以上，2018年底150輛電動公車目標可望達成。

王義川說，未來市府仍將以營造友善、人本的大眾運輸環境為目標，推動車輛汰舊換新並提升無障礙車輛及電動公車的普及性，以提供民眾更便利、舒適的乘車服務。

(中時 )

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