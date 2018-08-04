伊甸嘉義早療中心慢飛天使與爸媽同台飆戲 汗淚交織出親情

2018年08月04日 18:47 中時 廖素慧

慢飛天使祐祐早療後表達能力進步許多，與爸爸媽媽親密互動。（廖素慧攝）

伊甸基金會嘉義早療中心4舉辦第16屆畢業典禮，親子同台表演《希望之城：Forever love》舞台劇，家長感受到孩子從發育遲緩蛻變成活潑可愛，感動不已，6歲祐祐的媽媽朱婉婷與兒子合體飆戲，激動得眼泛淚光。

朱婉婷在南科園區工作，家庭、職場兩頭燒，祐祐生出後很受家人疼愛，長到2歲時語言表達不佳，只會說簡單一兩個字，長輩認為是「大隻雞慢啼」，延遲了早療的時機，直到祐祐念幼幼班受傷，卻無法用言語表達在幼兒園的遭遇，家人才面對現實，將祐祐送到伊甸基金會嘉義早療中心尋求專業的協助。

朱婉婷說，經過2年多的早療中心教育訓練，祐祐從說1、2個字，進步到可以說長串的句子，跟爸媽對話，即便偶爾會頂嘴，都令她開心，因為祐祐能正常說話了，祐祐會延讀1年再上小學，這1年加強人際互動的教育，她期待也相信祐祐的明天會更好。

伊甸早療中心今天在嘉義市文化中心演講廳舉辦畢業典禮，邀請9名家長及33名遲緩兒們表演畢業舞台劇，親子同台演戲，汗水淚水齊下，共同寫下慢飛天使家庭的珍貴回憶，親友們看到滿滿的驚喜，全場掌聲、歡呼不斷。

市長涂醒哲表示，每年參加伊甸畢業典禮，感觸很深，上天創造每個人都不相同，有些人需要大家多一點關心及幫助，特別感謝伊甸的老師耐心細心呵護孩子，也感謝爸爸媽媽及阿公阿嬤，辛苦把孩子拉拔長大。

(中時 )