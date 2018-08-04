賴麗琴梅開二度 中華女足友誼賽3比1勝港

2018年08月04日 19:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

備戰雅加達亞運的中華女足4日在高雄國家體育場，與香港進行國際友誼賽，台中藍鯨隊長賴麗琴上半場就「梅開二度」，旅外好手余秀菁也在下半場第二波攻擊破門，幫助中華隊以3比1擊敗香港，拿下日籍教頭堀野博幸上任後首勝。

台中藍鯨隊長賴麗琴第2次在國際賽對香港梅開二度。（中華足協提供）

中華女足過去對香港勝率百分百，但2012年11月在東亞盃第2輪賽事，中華隊曾經先丟1球，最後靠著賴麗琴連進兩球，才在深圳逆轉勝出。今役開賽13分鐘，中華隊劉千芸左路送出漂亮直傳，余秀菁反越位成功，左路下底45度角回敲，助攻後上的賴麗琴右腳推射打入球門右下角，先馳得點。

堀野此役排出4-1-4-1陣型，單箭頭賴麗琴與中場的余秀菁頻頻換位，供輸無虞也能在鋒線製造威脅。第26分鐘，余秀菁中路送出漂亮斜傳，李綉琴突入禁區右側冷靜橫傳，賴麗琴又從中路跟進推射破門，將比分改寫為2比0。

中華隊掌控大半球權，劉千芸和隊長王湘惠都能在中路送出好球，左右兩翼的陳燕萍、李綉琴也威脅性十足，可惜隨後李綉琴兩次射門與後衛林雅涵在角球攻擊的頭槌均沒能建功，上半場結束兩球領先。

余秀菁在下半場攻入1球。（中華足協提供）

換邊後中華隊換上左翼包欣玄與右後衛卓莉珊，活動力強的陳燕萍移往中路。第58分鐘，包欣玄接應長傳殺入禁區左側，假動作走直線擺脫後衛單刀射門，余秀菁將門將擋出的球補進門內，將領先擴大至3球。

包欣玄上場後，不但增加中華隊的長傳套路，在中場和左路都能送出威脅傳球，可惜此後欠缺臨門一腳，第84分鐘香港發動反擊，中華隊卓莉珊與門將蔡明容發生默契失誤，讓客隊兵不血刃打破鴨蛋，也成為最終比分。

(中時電子報)