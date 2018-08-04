新北》蔡英文赴新北授旗 批國民黨酸朱立倫

2018年08月04日 19:25 中時 葉書宏

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗；蔡總統與總統府秘書長陳菊、蘇貞昌在台上造勢。（葉書宏攝）

蔡總統（左）4日下午前往新北市替蘇貞昌（右）造勢。（葉書宏攝）

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗；蔡總統（左）替蘇貞昌（右）造勢。（葉書宏攝）

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗；現場湧入逾3500名支持者。（葉書宏攝）

小英4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗；現場湧入逾3500名支持者。（葉書宏攝）

年底選舉逼近，蔡英文總統身兼民進黨主席今（4日）下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗，她批國民黨把重大建設當政治籌碼，又酸朱立倫團隊不如蘇貞昌團隊，她致詞時多次提到「政治沒那麼複雜，我們手上的一張票，投給真正愛新北的人。」

總統府秘書長陳菊、民進黨秘書長洪耀福、多名黨籍立委、市議員等出席授旗儀式，現場湧入逾3500名支持者，另外，場外還有不少民眾擠不進會場。

蘇貞昌表示，新北市擁有人口密度高的「內環」，資源豐富、產業多元有山有水的「外環」，是一個環形城市。所以，要以環形城市的概念，打造新新北，並且以4大政策作為支柱，讓新新北成為共同生活圈1千萬人的舞台。

蔡總統表示，蘇貞昌一定是最好的新北市長，因為他最會做事，對新北最有感情；選舉有很多方式，最好的宣傳就是實實在在的成績，到新北各地都有蘇貞昌的成績，板橋最熱鬧的新板特區不輸給北市，這就是蘇的成績。

另外，淡水漁人碼頭、雙和醫院、垃圾堆變堤外公園這些都是蘇的成績，民眾可以比較一下，同樣都是8年，朱立倫團隊和蘇貞昌團隊一比就知道，一定是蘇比較好。

蔡總統表示，大家都期待新北市可以加快腳步往前進，曾經感受過新北的光榮，也看到新北近幾年發展的緩慢，大家對於新北發展的急切，這次特別拜託蘇回來擔重擔，台灣要往前走，新北市絕對不能缺席；感謝蘇願意，會和他一起承擔，要努力爭取為大家做事的機會。

蔡總統致詞時也反酸國民黨把重大建設當政治籌碼，她強調，選前反前瞻，選舉要前瞻，把城市的發展、重大的建設，當成政治籌碼，這樣的政黨，這樣的國民黨，絕對不能信任他們。

蔡總統表示，執政以來推動5+2產業創新，帶動台灣的產業轉型。現在，在我們短短執政兩年多來，台灣已經創造第三個兆元產業，跟越來越多優質的就業機會。這些產業基礎，如果跟新北的「產業創生」、「一鄉鎮一特色2.0」結合起來，一定可以相加相乘，讓新北成為台灣發展的重要引擎。

蔡總統表示，前瞻基礎建設已在全台動工啟動，未來可以結合蘇提出的智慧交通計畫，加快城鄉交通，中央推動長照2.0要照顧全台長輩，長照2.0主導的政委是林萬億，是以前台北縣副縣長，是蘇的好夥伴，蘇提出的扶老攜幼與中央結合，一定會把小孩當寶一樣照顧。

蔡總統表示，新新北不是衛星城市，是北部1千萬人的大舞台，要成就這舞台布但要有中央支持，還要有最好的市長、最好的市政團隊。

(中時 )