台北》小英授旗慘跌地 胡幼偉從字解讀民進黨未來

2018年08月04日 19:26 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統3日為民進黨北市長參選人姚文智，和北市議員參選人造勢，竟在授旗給市議員林世宗時，倒退嚕慘跌在地。文化大學新聞系主任胡幼偉從字解讀說，「跌」這個字右邊是個「失」字，這兆示著年底大選，民進黨會失去不少位子，小英黨主席的位子恐也不保。

胡幼偉在臉書表示，要解讀一個兆頭，需要一些靈感、技術，或許還要加上一些幽默感。小英在授戰旗典禮跌坐下來，大家一看就知不是好兆頭，不過他要從字來做進一步解讀。首先，「跌」這個字的右邊是個「失」字，這兆示著年底大選，民進黨會失去不少位子。而這個「失」，跟小英有關係，也就是說，主要是她造成的。其次，小英本人跌倒，也兆示著這場選舉，可能會讓她從黨主席的位子跌落下來。

他更提到說，上次小英揭牌時拉繩子，繩子突然斷了，這個兆頭也很不好。繩子的功能是「牢固」與「連結」，拉斷繩，兆示著她的領袖位子已不牢固，她跟民進黨的連結，也將斷開。

胡幼偉點出，不是說一個人表面上怎麼樣了，就一定是凶兆。他舉例，2012馬英九競選總統連任，投票前去頭寮謁陵。走出來時頭撞了木門一下。胡當時跟朋友說，這兆示著馬會連任成功。因從字來看，馬去謁陵時，他是當時的總統，也就是「王」，王的頭上撞了一下，就是王這字上頭又加了一個點，那就變成「主」字！也就是說，還是他當家做主，意指他會連任成功。

網友回應說：「失言、失德、失禮、失勢。」、「當然不是祥兆，應該是天意，實在看不慣她的胡作非為吧！」

(中時電子報)