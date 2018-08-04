林佳龍：父愛如光！ 盼子女感恩傳愛心

台中市政府社會局4日邀請370名模範父親與市長林佳龍（中）合影留念，並安排花博吉祥物「虎爸」合照同樂。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（左二起）4日表揚榮獲模範父親的唐存忠，以「父愛如光！」稱讚照亮子女也照亮別人。（盧金足攝）
台中市北屯區86歲模範父親唐存忠（左），曾長期照顧身障老兵食宿，陪同的兒子說，爸爸行善對他們是最好的身教。（盧金足攝）
台中花博吉祥物「石虎家族」中的虎爸，驚喜現身與模範父親代表合影留念，並獻上氣球花束給台中市長林佳龍。（盧金足攝）

父親節將到來，台中市府社會局4日舉辦「與市長有約」活動，台中市長林佳龍感謝每位爸爸撐起家中支柱「父愛如光！」其中獲表場的86歲模範父親唐存忠，國小老師退休，提供身障的老兵吃住，即使經濟不闊綽，他說「家人有飯吃，受他援助的老兵也不會餓著！」自己單親教出優秀子女，還奉獻大愛，成為鄰里楷模。

林佳龍說，每年父親節致詞的話，都是他自己想寫出來的話，今年以「父愛如光」為題，父親就像陽光一樣，給我們許多生命能量，希望子女以感恩的心，把愛傳出去。

「每位模範父親背後都有感人故事！」林佳龍表示，有些父親退休了，不求回報的把自己的父愛分享給更多人，到食物銀行、長青學苑當志工，協助做環保回收，他期待子女們有空可以多擁抱父親，說一聲「我愛你」，相信每個父親聽到後都會很欣慰。

林佳龍說，市府推出「托老一條龍」政策，並配合中央的「長照2.0」，積極拓展關懷據點，目前已經有350個點，數量居於全國第一，推動老少共餐、長青學苑、日照中心等，希望不只照顧失能、失智的長輩，也能幫助長輩「健康、快樂、呷百二」(台語)。

北屯區模範父親唐存忠現年86歲，從教職工作退休後，熱心公益、關懷弱勢，曾提供附近無家可歸的身障老人飲食及住宿長達3年。

唐存忠說，家住大坑附近，921大地震時有很多人屋倒人傷，他的房子空間有限，還提供給身障老人住，其中兩名老兵，一人斷腿，另一人手臂受傷，自己是山東人，1949年來台，這些人雖然不是山東同鄉，在台灣有緣認識，「伸出援手，我做得到！」

另名96歲的新社區模範父親羅朝順，是現場年紀最大的父親，早年經濟困苦，婚後為養育子女不辭辛苦工作，栽培出人頭地，平時還能指導鄰居從事農作，日子過的快樂，人也健康硬朗。

(中時 )

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