千萬酬勞等著他 沈玉琳有信心突破去年收入

2018年08月04日 19:24 中時 蕭雅玲

沈玉琳主持風格深受廠商喜愛。（圖片提供：中天）

沈玉琳去年年底接下35場尾牙場的主持工作，榮登演藝圈的尾牙王，今（4日）錄製《小明星大跟班》，受訪時表示，往年尾牙邀約接洽的旺季都是在9、10月，但才邁入8月他就已接下12場尾牙活動的主持工作，他有信心今年接下的尾牙主持場次，一定可以突破去年的35場的紀錄，「初估至少40場，上看50場絕對不是問題」，若以他去年一場18萬元來算，今年他光是尾牙場至少會有超過720萬元進帳。

很多人認為經濟不景氣會影響藝人接尾牙的場次，他卻不這樣認為，「因為景氣好的時候，會找藝人來當主持人也都那幾家。」他認為經濟不景氣是接不到場藝人的藉口，對他來說不僅沒有影響，還反而一年比一年好。

自覺藝人不能有「活得愈久領得愈多」的心態，應該要視市場狀況，像現在景氣不好，就不要亂漲價，也不要去試探，萬一對方不肯接受，自己也會尷尬，像有些藝人第一次接活動的價碼是8萬元，第二年就漲到10萬元，第三年再漲到12萬元，價碼年年飆漲，一定會嚇跑廠商，而他除了幽默的主持風格深受廠商喜愛，維持不亂漲價的心態，讓客戶甘願每年找他主持。

他透露，自己平常除了接電視與網路通告外，每年過完年的畢業季就有不少校園演講的邀約，這幾年接下來的經驗，平均一年至少可接60場校園演講，而年底的尾牙加春酒場，少說也有40場，光是這2大隱形活動場的收入，遠遠已經超過他上電視通告費。

(中時 )