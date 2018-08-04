以色列乾旱5年 需要進一步節水

2018年08月04日 19:38 中時電子報 江飛宇

美聯社報導，以色列位於中東地區的中心地帶，是地球上最乾的地區之一，多年來，以色列都在努力節約用水，包括採取更少的淋浴水量、植物滴灌技術，以及開發海水淡化技術。然而更嚴重的乾旱已持續5年，更嚴格的節水戰爭正在啟動。

以色列能源部長尤瓦．史坦尼茲(Yuval Steinitz)說：「沒人能預計連續五年的乾旱，所以儘管我們的海水淡化能力很強，但仍然是面臨非常非常嚴重的缺水情況。」

對於一個普遍的乾旱地區來說，水是重要的地緣戰略問題，甚至在和平協議中都有水的分配條款。

以色列原本是地中海型氣候(夏熱冬雨)，因此冬雨可以補充有限的水源，然而隨著氣候的異常，降雨量已逐年減少，變成類似溫帶沙漠的氣候，使得以色列主要的天然淡水來源加利利海(Sea of Galilee，也稱太巴列湖)已降至最低記錄，以色列只能停止這座水庫的放水，然而，加利利海就是約旦河的來源之一，約旦河的水面就減少，又影響360公里外的死海，現在的死海水位同樣降至最低。

加利利海與約旦河的缺水，嚴重影響附近農民的生計，種植酪梨的農民歐夫．莫斯克維茲(Ofer Moskovitz)說，如果一天不給酪梨樹澆水，他們就會開始衰弱了，假如斷水一年，光靠天然降雨，他們很快就都會枯死

為了實現用水安全，以色列自2005年以來已經建造了五座新的海水淡化廠，目前以色列40％的飲用水來自海水淡化，預計到2050年將達到70％。然而海水淡化只限於靠海地區，至於以色列北邊的加利利海與約旦河流域就無法供應，因為管線沒有設置。

以色列可能會重新恢復過去曾經施行過的「乾旱期間徵稅」，以並促進了節水裝置的使用，不過目前還沒有制定相關計劃。

(中時電子報)