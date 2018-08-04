大清帝國最後餘暉瓷器 將在台北拍賣

2018年08月04日 19:31 中時電子報 綜合報導

玉壺春原來是酒器，後來演變為陳設裝飾品。(戴忠仁提供)

光緒年製綠松石地花鳥紋渣斗。(戴忠仁提供)

清朝是中國最後一個封建王朝，一般認為同治光緒年間已是中國瓷器最衰敗時光。不過，《國寶檔案》主持人戴忠仁在台北看到幾件光緒年代的瓷瓶後，改觀了他對光緒時期的成見。

戴忠仁不經意看到幾件將在台北公開拍賣的瓷器，讓他對光緒時期的官窯品質十分驚訝，也印證有些前輩專家過去的說法是對的，讓他最驚豔的是一件青花芭蕉竹石紋玉壺春瓶。這件八月下旬在台北沐春堂上拍的拍品器形雋秀，條流暢，胎體堅致，釉面光潔瑩潤，繪工精細，款識工整，為光緒朝官窯之精品，估價是35萬新台幣。

在藝術投資市場上，有人專注於清末民國初的瓷器，因為精品數量不多，但是在大陸市場有相當利差。戴忠仁指出,2014年北京出現的一只清光緒「青花芭蕉竹石紋玉壺春瓶」，以人民幣36萬(約180萬台幣)成交。而戴忠仁認為，他在台北見到的玉壺春瓶品質超越北京售出者。

戴忠仁表，清末官窯最後一道光輝乍現，是因為慈禧太后的緣故。咸豐六年太平天國的軍隊攻陷景德鎮，縱火把御窯廠燒了,當地的官員、畫師、工匠等或被殺或脫逃；1864年曾國藩平定太平天國，清廷稍微得以喘息；接著同治皇帝結婚，需要專用瓷器，他的母后慈禧下令於景德鎮御窯廠製作，並且派遣李鴻章籌銀十三萬兩，依照慈禧的喜好和要求生產。

同治帝大婚的規模其實是超過了順治、康熙的大婚典禮，但是景德鎮已經荒廢許久，所以訂製的瓷器卻粗糙不能使用，令慈禧十分生氣，當時的督陶官自己掏腰包，傾家蕩產的賠錢。

獨攬朝綱的慈禧太后繼續要求景德鎮改良品質並大量生產慈禧專用瓷器，部分落款「大雅齋」，當時已經進到光緒年間，也因為慈禧的奢華使得清光緒官窯重新獲取養分而得以重振旗鼓。

八月下旬上拍的這一批十多件的清末官窯拍品，都是光緒時期最精彩的作品，這批瓷器分別來自兩位重量級的收藏家藏品，戴忠仁表示曾經有些已經破損的光緒官窯，甚至在修補後依然在大陸拍賣會上受到追捧，喜歡中國瓷器的人應該關注這一批官窯瓷器，這些拍品本月24日起在台北華山文創園區公開展出。

(中時電子報)