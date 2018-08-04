南投街頭藝人認證 老師、警察都組隊參加

2018年08月04日 20:17 中時 廖志晃

南投街頭藝人認證審查，吸引民眾觀賞。（廖志晃攝）

嘉和國小校友蔡雅淳，以扯鈴結合舞蹈演出。（廖志晃攝）

「山貓」黃均愿，擅長以打包帶編織各種動物。（廖志晃攝）

街頭藝人正流行！南投縣文化局4日舉辦街頭藝人認證審查，總共有132組報名，其中包括老師、警察都組隊參加；認證審查分為表演藝術、視覺藝術及工藝美術3類，通過審查的名單將於9月底公告，並核發許可證件。

南投縣街頭藝人認證審查，在南投國際沙雕藝術園區舉行，來自全國各地的街頭藝人，個個身懷絕技，表演項目則是五花八門。

文化局副局長李玉蘭表示，藝人展演項目，樂團部分包括薩克斯風、二胡、古箏、葫蘆絲等；還有舞蹈、扯鈴、編織、花藝、玻璃、氣球等。文化局邀請各領域專家學者評審，評分標準技藝50％、創意與互動性各25％。

參與街頭藝人認證審查的團體中，包括南投縣警局的在職及退休警官；由老師與愛樂同好組成的「漳和薩士團」薩克斯風樂團，已多次應邀在各地音樂會演出，此次也參與認證審查。

長駐東埔溫泉帝綸飯店傳授編織技巧的「山貓」黃均愿，則以打包帶做創意編織，精湛技藝，令人讚歎！南投市嘉和國小以扯鈴聞名，畢業校友蔡雅淳結合舞蹈與扯鈴表演，也贏得觀眾掌聲。

(中時 )