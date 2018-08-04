李艷秋諷吳音寧一抹微笑 可比蒙娜麗莎

台北市議會31日財委會工作報告，國民黨籍市議員鍾小平動用表決權，未讓吳音寧報告即被趕出委員會，圖為吳音寧背起書包離開委員會。（陳怡誠攝)

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中時電子報

蔡英文2016年以689萬餘票當選總統，民進黨也在立法院掌握多數，但執政2年多以來，爭議不斷，人氣直直落。李艷秋今（4）日在臉書寫一首詩諷刺時政，並說吳音寧的一抹微笑，可比蒙娜麗莎。李艷秋寫道：

死抱正名搞悲情，水到渠成仍不成，你退一步我不退，微笑音寧不備詢。

按《DailyView網路溫度計》於今（2018）年5月間發布網路聲量，蔡英文的負面聲量高達65.14%，正面聲量僅有7.77%。而網友10大不爽事件，包括勞基法修正、台大校長遴選、815大停電、獵雷艦慶富弊案、深澳電廠乾淨的媒就佔了前5名。5月以後又發生了東亞青運被取消、金廈引水典禮喊卡、吳音寧拒赴議會備詢等事件。

李艷秋今日特別寫了一首詩諷刺時政，並對每一句話做了一番註解：

一、死抱正名搞悲情

因為搞正名公投被拔掉東亞青運主辦權，所以大家要團結，讓正名公投過關，才能被奧運會剔除資格，蔡英文就能連任了！

二、水到渠成仍不成

金廈引水典禮喊卡，所以「水到渠成」這句成語一定是錯的。

三、微笑音寧不備詢

北農總經理吳音寧拒絕到議會備詢，被台北市議員逐出委員會，她離開時，臉上帶著一抹微笑。李艷秋說，這微笑將如蒙娜麗莎一樣名垂千古！

(中時電子報)

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