2018年08月04日 20:42 中時電子報 吳家詮

臺北市觀光傳播局蕭君杰主秘領工作人員，於遊行隊伍中宣傳臺北觀光並分送紀念品。（吳家詮翻攝）

為開拓日本觀光市場，除了主要都市圈外，臺北市近年積極與日本各都縣市進行交流。繼與日本愛媛縣松山市交流大神轎撞轎祈福儀式後，今年參與臺北燈節展出的青森縣弘前市邀請臺北市參與知名的睡魔祭祭典活動，除創下該活動邀請國外觀光單位參與遊行的首例外，臺北市觀光傳播局也於祭典期間在弘前車站設置推廣臺北觀光的宣傳展位，推廣臺北觀光特色與臺北燈節節慶活動，提升臺北市在日本東北地區的知名度。

根據交通部觀光局統計資料顯示，2017年日本來臺旅客已超過189.8萬人次，而2018年1月至5月日本來臺遊客人數也較前年同期成長3％，是臺北市重要的成熟來客市場。為開發更多元的旅客市場，臺北市積極與各都縣市交流，其中日本青森縣弘前市今年參與臺北燈節活動，交流地方民俗特色燈籠展示，臺北市舉辦大型活動的經驗及成功範例讓青森縣弘前市驚艷並留下深刻印象，因此特別邀臺北市參加日本東北第一祭青森睡魔祭-弘前市睡魔燈籠的觀光活動，展現臺北市與青森縣弘前市繼2018年臺北燈節合作後的深刻情誼。觀傳局此次除了由主任祕書蕭君杰代表擔任踩街遊行貴賓外，另於祭典期間在弘前車站設置推廣臺北觀光的宣傳展位，以臺北燈節為主題意象，希望進一步提升日本當地民眾及參與祭典觀光客的關注度。

青森縣弘前市睡魔燈籠祭臺北亮起來。（吳家詮翻攝）

青森睡魔祭為日本東北三大祭典之一，每年7月底至8月初於青森縣的青森市、弘前市、黑石市、五所川原市等地各自舉辦睡魔祭，其中雖以青森市的規模最大，但弘前市睡魔祭卻是青森地區睡魔祭的起源地，這個自1980年被登記為日本的重要無形民俗文化財的重要祭典，每年吸引日本國內外近160萬人次參觀，此次參與盛會除了觀光交流外，更希望藉此拓展東北地區臺北市觀光指名度。

3日晚間的踩街遊行是「弘前睡魔燈籠祭」的重頭戲，由弘前市教育長吉田健、弘前市商工會議所會長、弘前觀光會議協會首長、弘前市物展協會會長、弘前睡魔祭聯合安全會議副會長、臺北市觀光傳播局蕭君杰主秘等貴賓引領為睡魔祭遊行隊揭開序幕，而隨後登場的大型扇與小型扇燈籠更是掀起活動最高潮。蕭君杰及市府工作人員著祭典浴衣，分別手持印有台北字樣的扇子、燈籠以及配戴有臺北101、珍珠奶茶、小籠包等意象道具的髮飾，遊行沿途分送臺北紀念品，路旁民眾也開心合影留念，成為遊行隊伍中另一焦點。

弘前車站臺北觀光宣傳展位登龍街吸引觀光客駐足拍照。（吳家詮翻攝）

觀光傳播局自8月3日至5日另於弘前車站設置推廣臺北觀光的宣傳展位，此次展位特地佈置2018臺北燈節印有狗年圖樣的登龍街造景，藉以宣傳2019臺北燈節，同時也推介臺北市特色觀光景點。除了登龍街造景吸引民眾駐足拍照外，還有夜市套圈圈遊戲也吸引許多觀光客佇留參與，不少獲得臺北美食意象紀念鑰匙圈的旅客更是興奮，紛紛表示有機會一定要到臺北品嚐各種美食。

蕭君杰表示，每年臺北燈節賞燈熱點之一即是人氣很旺的友好交流燈區，2018年臺北燈節邀請日本青森縣弘前市的2米高花燈參展，展現著名的「弘前睡魔祭」中，實際使用山車的縮小版，呈現活潑的祭典氣息，讓臺北許多觀燈民眾印象深刻，所以在這次拜會弘前市櫻田宏市長時，特別送上2019年臺北燈節邀請函，誠摯邀請弘前市2019年再次參加臺北燈節，讓臺北的民眾可以再一睹青森縣弘前睡魔祭花燈的風采，為兩地觀光交流再添佳話，也希望透過這樣的節慶參與，加深臺北市與弘前市的交流，讓兩地觀光互訪越來越熱絡。

(中時電子報)