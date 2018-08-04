精彩天文奇景續上演 天文迷8月這幾天別錯過

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旺報
孫曜樟

繼7月的「火星大衝」、「月全食」等天文奇景後，8月份精彩天象繼續上演。其中，日偏食和英仙座流星雨都非常值得觀賞，天文迷可不要錯過了這幾個日子。

首先是日偏食，將發生於北京時間8月11日，主要的可見區域為北冰洋大部、北美洲北部、歐洲北部，以及包括中國北方地區在內的亞洲北部。在大陸中東部地區民眾可以觀測到帶食日落。在西部的新疆和內蒙古西部，則可以欣賞到日食從初虧到復圓的全過程。從全球範圍來看，每年至少會發生兩次日食，其中日偏食的可見範圍比較大，觀測機會相對也更多。觀測日食最需要注意的是對眼睛的保護，絕對不可以用肉眼直接看或通過望遠鏡觀測，觀測日食最好的工具是專業的日食鏡了。

日偏食後不到兩天，另一個精彩天象「英仙座流星雨」就會如期而至。作為每年流量較大的流星雨之一，英仙座流星雨與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並稱為北半球三大流星雨。這次的英仙座流星雨極大預計出現在北京時間8月13日4時到16時之間，最大天頂流量可達每小時110顆到140顆，不過這期間中國大部分地區都是白天，因此8月12日晚至13日天亮之前，是比較好的觀測時機。觀測流星雨用肉眼即可，但人們需要避開城市燈光的干擾。

8月18日，金星將出現東大距，也就是指從地球看過去，金星在太陽東邊，且距離太陽最遠的時候，此時金星避開了太陽的強光，是人們觀測金星的好機會。

8月27日，水星將迎來它的西大距。在北緯40度地區，水星的地坪高度約17度，亮度為負0.1等，預計一直到9月上旬，水星的觀測條件都不錯，北半球的觀測條件則相對更好。

(旺報 )

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