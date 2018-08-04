網瘋傳北京故宮最佳觀光路線 故宮打臉「無此路線」

2018年08月04日 21:04 旺報 孫曜樟

最近，網路上瘋傳一段故宮最佳遊覽路線的視頻引發網友關注，視頻中提到的這條最佳觀光路線，是從午門進，經武英殿(書畫館)、文華殿(陶瓷館)、太和門、太和殿、中和殿、保和殿、甯壽宮(珍寶館、戲曲館)、奉先殿(鐘錶館)，然後，再經東六宮、坤甯宮、交泰殿、乾清宮、養心殿、西六宮、禦花園、神武門，最後，從故宮北門出。但故宮則是打臉回應說「其實故宮沒有所謂的最佳遊覽線路」。

故宮陶瓷館、鐘錶館張姓解說志工在個人微博上指出，網路所謂的「故宮最佳觀光路線」，其中有些錯誤，「感覺像閉門造車做出來的」。所以他也做了一條更靠譜的路線。他說，其實並沒有所謂的「最佳」線路，頂多是「走盡可能少的冤枉路，逛盡可能多的地方」。故宮目前有神武門和東華門兩個出口，因為故宮周邊不便停放私家車或叫計程車，只能乘坐公共交通。從神武門(北門)去景山、西單、地鐵四號線比較方便，從東華門(東門)去王府井、天安門廣場，搭乘地鐵一號線比較方便。遊客們可以先確定參觀完從哪個門出，再選擇適合自己的線路圖。

這麼多遊覽線路哪條最佳？故宮宣傳處回應表示，其實故宮沒有所謂的最佳遊覽線路，在故宮官方網站的導覽上，針對遊客自己的時間安排，故宮方面推薦了兩小時游、半日游和一日遊等5條遊覽線路。大家可以根據自己的時間，來安排遊覽線路。工作人員說，目前故宮開放面積和開放區域不斷增加，遊客們也可以隨時關注故宮網站，及時瞭解這些資訊，來制定合適的旅遊線路。

(旺報 )