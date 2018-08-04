新北市》民進黨新北誓師 蘇貞昌喊凝聚改革力量

2018年08月04日 21:42 中時 葉書宏

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日出席民進黨中央所舉辦「改革挺台灣-2018候選人誓師大會」，地點選在新北市江翠國小禮堂。原本僅能容納1500人的場地，卻湧進超過3500名鄉親到場力挺，塞爆活動現場，凍蒜聲不絕於耳！

除了蘇貞昌競選辦公室29區代表以及35位議員及議員候選人外，總統府秘書長陳菊、行政院政務委員吳澤成、民進黨中央黨部選舉對策委員會召集人林錫耀、民進黨新北市黨部余天主委等人也都到場力挺。

誓師大會現場，蘇貞昌先為29區代表授旗，接著，總統蔡英文與蘇貞昌在現場民眾熱情的簇擁下進場，為所有民進黨的議員候選人及蘇貞昌授旗，現場高呼「54321，新北要第一」、「蔡英文加油，蘇貞昌當選」，支持者熱情破表。

新北市長候選人蘇貞昌隨後與議員候選人一起大進場，並為29區競選幹部授旗，接著，蘇貞昌在各區督導的陪同下致詞，他一上場便感謝大家熱情的支持，並立即宣布「我們今天爆場了！」，蘇貞昌說，看到現場這麼多人，他認為隊伍已經整隊好了，準備要贏得新北市的勝利。他也提到，很少看到一個城市像新北市，面積大，人口高達四百萬人，城市中還有城市，不只有人口密集的內環區，更有有山有海的外環區，更鄰近台北、基隆、桃園、宜蘭，他也希望可以將新北市打造成一千萬人的大舞台。

蘇貞昌也說，在四月二十五日黨中央決議要他承接新北市這個重擔，到今天正好一百天。他要跟大家一起贏得十一月二十四日市長、議員、里長的選舉。這一百天來，他也走遍新北，上山下海，從城市到偏鄉，很多人跟他說要改變。新北市這八年來雖然升格了，但市民的感受卻是降格，他要帶領大家改變。

蘇貞昌也以蘋果賈伯斯、台積電的張忠謀為例。賈伯斯重回蘋果，帶領蘋果改變世界；張忠謀退休後重回台積電，讓台積電再創巔峰。由此可知，問題不是年紀，是能力與實力，因為市長的態度決定速度，而魄力就決定效率。

蘇貞昌說，新北市是一個環狀城市，他要將他打造成一個一千萬人的舞台，讓大家可以在這城市演出精彩。他也要用四根大柱撐起這個舞台，分別是「都市再生」、「產業創生」、「智慧交通」、「扶老攜幼」，要讓新北市更新更好，更要進行「學校總體檢」、「公共設施總體檢」、「交通工程總體檢」以及「積案總體檢」四大體檢。

蘇貞昌也強調，他將用五個引擎推動都市再生、四個總體檢來檢視學校、三個關心來扶老攜幼，照顧長者與小孩，升級他過去推動的一鄉鎮一特色到2.0，來帶動產業創生，帶動新北二十九區特色，最後更要打造新北市成為一千萬人的舞台，為了讓民眾容易記憶，蘇貞昌也喊出「54321，新北要第一」 ，要用他的政見，讓新北重回第一名的城市。

(中時 )