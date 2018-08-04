出席東亞合作系列　王毅：各國同意維護自由貿易

2018年08月04日 21:00 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅4日新加坡出席「10+3」與「10+8」等東亞外長會議。王毅表示，東盟10國加上中日韓等國一至同意，應該共同維護自由貿易，反對保護主義，堅持多邊主義進程。

王毅說，今天上午開了兩個會。一個是10+3，也就是東盟十國加中日韓，這是東亞合作的主體。另外一個會是10+8，增加了一些域外國家，這是東亞峰會的架構。10+3外長會開得非常成功和順利，自始至終充滿團結和諧的氣氛，形成了三點重要共識。第一，中方應該共同維護自由貿易，反對保護主義，堅持多邊主義進程。第二，隨著東盟共同體的建成，以及中日韓合作的恢復和發展，現在是時候積極推進東亞經濟共同體建設。第三，考慮到目前的國際政治經濟形勢，大家都認為應加速「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判，希望能在今年底前達成，或者取得實質性進展，這符合所有地區國家的利益。

王毅說，10+8也就是東亞峰會外長會上，大家都意識到，目前中方所在地區既有一些積極進展，也有一些消極動向。積極進展主要是兩個。首先是朝鮮半島核問題重新回到了通過對話協商解決的軌道，各方包括美朝雙方就實現半島無核化和建立半島和平機制達成重要共識。這恰恰是中方多年來的主張，也是中方一直堅持的基本方向。中方對這一積極趨勢表示歡迎。

第二個積極進展就是，在中國和東盟十國的共同努力下，南海局勢進一步趨向穩定。中方不僅全面有效落實DOC各項規定，開展海上務實合作，也建立了高官聯絡熱線，並開始實施海上意外相遇規則，這些都是南海形勢趨穩的利好消息。更重要的是，中國和東盟國家已就COC單一磋商文本草案達成一致。也就是說，如果沒有外來干擾，COC磋商將進入快車道。各方對這兩個積極動向都給予了充分肯定。

王毅說，另一方面，中方所在這個地區也有一些消極動向，主要是兩方面：一是單邊主義、保護主義不斷抬頭，自由貿易體制受到嚴重衝擊，各國發展前景和人民福祉受到了威脅。這是中方必須合作應對的嚴重問題。二是一些域外國家，主要是美國，把大規模戰略性武器頻繁開進本地區，尤其是南海地區，耀武揚威，構成了對包括中國在內的本地區國家的安全威脅和壓力，成為本地區軍事化的最大推手。面對不斷增強的軍事威脅和壓力，中國當然要履行國際法賦予的自保權和自衛權。如果把防禦舉措戴上「軍事化」的帽子，就是典型的顛倒黑白。任何了解基本事實的人士都不會同意。

王毅表示，跟前兩年一樣，10+3和10+8會議形成非常鮮明的對比。本地區各國坐在一起開會非常和諧、友好。包括今天的10+3會議，討論的都是合作，沒有人再提南海問題。因為中方都知道，中方正在沿著正確方向前進。但是，換了一個房間開10+8會議，本地區國家仍然保持平和合作態度，但個別域外國家又到這裡來指手畫腳，唯恐中方這個地區不亂，這是一個很遺憾的現象。

王毅說，這個地區的主角是中方地區各國，中方這些國家才最有發言權來判斷當前形勢，推進地區合作。希望域外國家還是要改變一下心態，不要以為只有自己才能當裁判，要理解和支持中國和東盟國家所作的積極努力。如果無視中國和東盟為地區和平及南海穩定所作的努力和取得的成果，起碼是對本地區國家的不尊重！也是很不負責任的。

王毅說，美國國務卿蓬佩奧出席了今年東亞系列外長會，昨天我與他舉行了雙邊會見。中美都是聯合國安理會常任理事國，對地區和國際和平與安全負有重要責任，需要保持經常性戰略溝通。我注意到近日蓬佩奧國務卿發表了一些言論，表示各國的主權不應受到威脅，美國不會在本地區尋求支配地位。考慮到美國迄今在世界上的所作所為，這個表態還是很難得的，也很少能聽到。希望美方說到做到，把上述重要表態落到實實在在的行動中。

(旺報 )