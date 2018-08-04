為了多陪小孩 世足最佳門神想去皇家馬德里

2018年08月04日 21:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

在俄羅斯世足賽替比利時守下隊史最佳的季軍成績，並榮膺「金手套獎」的門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），為了有時間多陪伴兩個小孩，想要在今年夏天轉會到西甲豪門皇家馬德里，經紀人證實已向其英超母隊切爾西表達轉會意願。

庫爾圖瓦在2011年加入切爾西，隨即被租借至馬德里競技3個球季，才在2014年夏天回到切爾西。西班牙籍的前女友替庫爾圖瓦生了兩個小孩，儘管兩人已經分手，庫爾圖瓦仍強調自己作為父親的責任，不只一次透露想回西班牙的想法。

庫爾圖瓦與切爾西的合約將到明年夏天到期，據傳皇馬已開出3500萬英鎊的轉會費，只是藍軍並不情願放掉他們的當家門將，尤其目前還沒有合適的備胎。原本切爾西鎖定的巴西門將阿利森（Alisson），已被利物浦以6500萬先一步搶走。

經紀人亨洛泰（Christophe Henrotay）則呼籲切爾西考慮庫爾圖瓦的意願，讓這樁轉會完成。

「切爾西一直說取決於當事人意願，但他已經清楚告訴俱樂部，最佳選項就是去皇馬。這對他而言是個重大決定，因為他想離家人近一些，而皇馬已經開出條件了。有人說這是因為錢才要走，其實不是這樣，他已經拒絕過更優渥的條件。」亨洛泰說。

亨洛泰強調，皇馬知道若拖到1年後庫爾圖瓦合約到期，他們可以免費得到這位頂級門將，現在還願意開出不錯的轉會費，已經展現十足誠意。切爾西現在接受，就可以用這筆錢去買門將，如果要拖到明年夏天才補，庫爾圖瓦一樣會走，切爾西一樣得找新門將，差別是不會有這筆錢可以來作補強。

(中時電子報)