盛夏音樂饗宴！ 張廖萬堅推動親子藝文季熱鬧登場

「盛夏饗宴，親子藝文季」，4日晚上熱鬧登場。（盧金足翻攝）

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國立台灣交響樂團-青年五重奏帶來老中青三代都耳熟能詳的歌曲《龍貓》、《霍爾的移動城堡》等經典歌曲，吸引許多三代同堂享受藝文洗禮。（盧金足翻攝）

立委張廖萬堅為讓孩子在暑假期間接觸藝文活動，特地選在暑假舉辦「盛夏饗宴 親子藝文季」活動，4日晚上在至善國中音樂廳首場開演，由國立台灣交響樂團-青年五重奏帶來老中青三代都耳熟能詳的歌曲，透過親子藝文季，讓在地的表演藝術團隊有更多機會演出，孩子們也可欣賞優質藝文表演，提升孩子藝術感官，為暑假留下「樂」來愈快樂的美好的回憶。

「盛夏饗宴 親子藝文季」活動，今晚由國立台灣交響樂團-青年五重奏帶來老中青三代耳熟能詳的歌曲，《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《淡水暮色》、《外婆的澎湖灣》、《莫札特小夜曲》等等經典歌曲，吸引不少家長帶著孩子前往欣賞，許多三代同堂一起出席享受藝文洗禮。

參加的家長表示，難得能有機會欣賞高水準的演奏會，帶著孩子一起參加，讓孩子有更多機會欣賞音樂藝術，不須門票還有趣味問答拿獎品覺得很有意義是很難得的暑假回憶。

張廖萬堅與台中市陽光城市發展協會執行長林祈烽，為讓孩子有個歡樂的暑假，在今年八月份舉辦「盛夏饗宴 親子藝文季」活動，一系列共五個場次，邀請到國立台灣交響樂團-青年五重奏、陸爸爸說演故事劇、大開劇團等精彩藝文活動，讓孩子有個充實又難忘的暑假。

林祈烽說，有許多小朋友平時沒有機會，或是家裡沒有辦法負擔讓小朋友進劇場或是音樂廳欣賞表演，陽光城市協會與張廖萬堅希望能讓每個小朋友都有機會可以接觸藝文活動，讓參加藝文活動變成小朋友生活的一部分；陽光城市協會還會與張廖萬堅繼續舉辦更多的藝文活動，讓台中成為藝術文化之都。

(中時 )

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