六都電競爭霸戰新北決賽 「菜皮一定行2」奪第一

2018年08月04日 21:12 中時 葉書宏

「六都電競爭霸戰新北市決賽」今（4）日於板橋中華電信學院進行冠軍爭霸戰。（葉書宏翻攝）

「六都電競爭霸戰新北市決賽」今（4）日於板橋中華電信學院進行冠軍爭霸戰。（葉書宏翻攝）

「六都電競爭霸戰新北市決賽」今（4）日於板橋中華電信學院進行冠軍爭霸戰。（葉書宏翻攝）

「六都電競爭霸戰新北市決賽」今（4）日於板橋中華電信學院進行冠軍爭霸戰，在經過隊伍「菜皮一定行2」和「666BJ4」五戰三勝制的對決後，最後由「菜皮一定行2」以直落三成績奪勝，將代表新北市參與總決賽，與其他五都電競隊伍爭奪冠軍。今日賽事新北市長朱立倫也親臨現場為選手加油打氣。

新北市長朱立倫於賽前致詞表示，電競已經是世界性的競技運動，而英雄聯盟亦是本次亞運的表演項目，也是目前最受年輕人關注的主流競賽項目。因此，首先恭賀「菜皮一定行2」和「666BJ4」從激烈的32強賽中脫穎而出，並勉勵無論哪一隊獲得冠軍，都能夠於8月25日及26日總決賽把冠軍獎盃抱回新北。同時，對於上報連續2年舉辦六都電競爭霸戰表示感謝，也期待賽事後續能持續辦下去，提供年輕人發揮的舞臺。決賽現場朱市長也特別為兩隊選手披上「新北電競戰袍」，預祝新北市選手延續去年「ahq fighter」奪冠氣勢，為新北爭取二連霸，把冠軍獎盃留在新北。

經發局表示，新北歷來已有相當多優秀的電競選手及隊伍參與各式國內外賽事，包括知名戰隊「ahq」及市長曾親自授旗代表新北參加第八屆「SF世界盃電子競賽」並勇奪世界冠軍的「新北金礦隊」等，皆在各項國內外競賽中大放異彩。此外，隨著近年電競產業迅速發展，周邊產業人才需求也大幅增加，因此，市府目前規劃於三重重新市場3樓成立「新北電競基地」，提供有意願進入電競產業的青年朋友一個絕佳電競體驗及養成場域。未來，電競基地將規劃開辦電競相關課程及賽事，並讓學員參與電競賽事規劃，透過實務操作瞭解電競比賽運作模式，以培訓電競產業人才，促使新北市的電競產業生態更加完整，讓有興趣進入電競產業的年輕朋友一展長才。

(中時 )