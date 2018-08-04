原住民族日慶祝活動「草地音樂會」嗨翻開唱

「草地音樂會」一開場，台中市長林佳龍（右二）帶著台中花博最萌吉祥物「歐米馬」上台，並介紹歐米馬曾經探訪過泰雅族部落。（盧金足攝）

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8月1日是「原住民族日」，台中市政府原民會舉辦「草地音樂會」4日晚上在市民廣場登場。（盧金足攝）

8月1日是「原住民族日」，台中市政府原民會舉辦一系列慶祝活動，其中的「草地音樂會」4日晚上在市民廣場登場，由知名原住民藝人梁文音、Matzka、張心傑接力開唱，還有台中在地知名原住民團體熱力演出；活動現場也有原民工藝師文創攤位、原民美食市集等商品展售。市長林佳龍表示，希望更多人認識原住民族文化並喜歡它，期許台中因為族群多元共榮成為宜居城市。

在「草地音樂會」一開場，林佳龍帶著台中花博最萌吉祥物「歐米馬」上台，並介紹歐米馬曾經探訪過泰雅族部落，獲得原住民的認可，穿上象徵敬重長輩且勇敢的珍貴「貝珠衣」。市府原民會主委全秋雄、市議員洪金福及朱元宏服務處代表也到場與市民同樂。

「彩虹之美在於多色共存，台中之美在於多元共榮！」林佳龍表示，台中市有非常豐富的原住民族文化，市府在原住民政策上也有許多突破，包括在和平區成立全台第一所原住民族實驗學校-博屋瑪國小、成立原住民族部落大學；此外，市府也在霧峰區花東新村、太平區自強新村打造原住民族的社會住宅，加上明年即將主辦全國原住民族運動會等，就是希望更多人認識原民文化並喜歡它。

原民會表示，「原住民族正名運動」是指台灣原住民族向中華民國政府所提出的「正名」要求，其運動最早是由台灣原住民族權利促進會自1984年開始發起的「原住民族正名運動」，更於1987年發布「台灣原住民族權利宣言」，宣示原住民族的地位與權利。

原民會指出，除了今日的草地音樂會，台中文創園區R04館2樓也將舉辦原民藝術風華展，展出日期從8月5日至19日，介紹原住民爭取正名運動的入憲歷程、原住民傳統生活工藝與藝術創作，展覽期間的週末假日更特別安排原住民手工藝術體驗、原住民街頭藝人表演，用聲音、舞蹈、工藝、人文、歷史傳遞原住民族生生不息的溫度與熱力。

(中時 )

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