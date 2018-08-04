大陸成功試射高超音速試驗機

中國航空航天空氣動力學研究院所設計的高超音速載具風洞模型。(圖/新華網)

友善列印
中時電子報

與美國、俄國一樣，中國大陸也在研究高超音速飛行器(hypersonic-aircraft)的機身研究，中國航空航天空氣動力學研究院在8月3日進行超音速飛行首次測試，並且取得成功。

防衛部落格(defence-blog)報導，高超速度飛行器也也稱為乘波飛行器(waverider)，通常具有楔形機身，並使用其機身產生的衝擊波，作為升力面來改善超音速的升阻比，美國的X-51試驗載具就名為乘波，是由B-52轟炸機載運到高空，並由飛馬座火箭助推而達到高速。

與美國的試驗方式不同，大陸是將測試載具裝入火箭裡，由地面發射的。根據中國航天空氣動力學研究院的消息，該院在8月3日上午6點41分，成功試射了新的Star Air-2測試系統，並在10分鐘的飛行時間裡，成功完成了自主控制和高機動轉彎。

美國的X-51乘波飛行器。(圖/波音公司)

美國在1980年代所設想，採取乘波外型的太空客機。(圖/NASA)
大陸所設想的太空飛機模型，也要應用乘波外型。(圖/網路)

高超音速飛行器有可能是未來超高速飛機的外型基礎，這種高速飛機可以替代太空載具，成為新一代的太空梭。然而相同的技術也可以做成難以攔截的極高速飛彈，也就是說，是和平用途或是戰爭武器，只是決策者的一念之間。

(中時電子報)

文章來源：China successfully test-fire hypersonic aircraft

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
俄國Mi-8直升機墜毀西伯利亞 18…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。