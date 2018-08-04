大陸成功試射高超音速試驗機

2018年08月04日 21:28 中時電子報 江飛宇

與美國、俄國一樣，中國大陸也在研究高超音速飛行器(hypersonic-aircraft)的機身研究，中國航空航天空氣動力學研究院在8月3日進行超音速飛行首次測試，並且取得成功。

防衛部落格(defence-blog)報導，高超速度飛行器也也稱為乘波飛行器(waverider)，通常具有楔形機身，並使用其機身產生的衝擊波，作為升力面來改善超音速的升阻比，美國的X-51試驗載具就名為乘波，是由B-52轟炸機載運到高空，並由飛馬座火箭助推而達到高速。

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy — dafeng cao (@dafengcao) 2018年8月3日

與美國的試驗方式不同，大陸是將測試載具裝入火箭裡，由地面發射的。根據中國航天空氣動力學研究院的消息，該院在8月3日上午6點41分，成功試射了新的Star Air-2測試系統，並在10分鐘的飛行時間裡，成功完成了自主控制和高機動轉彎。

美國的X-51乘波飛行器。(圖/波音公司)

美國在1980年代所設想，採取乘波外型的太空客機。(圖/NASA)

大陸所設想的太空飛機模型，也要應用乘波外型。(圖/網路)

高超音速飛行器有可能是未來超高速飛機的外型基礎，這種高速飛機可以替代太空載具，成為新一代的太空梭。然而相同的技術也可以做成難以攔截的極高速飛彈，也就是說，是和平用途或是戰爭武器，只是決策者的一念之間。

(中時電子報)