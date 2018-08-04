全球城市小姐冠軍出爐 臉蛋長這樣

2018年08月04日 21:15 中時 洪秀瑛

第3名周子鳳（左起）、台灣區主席木熙衣、第1名賴韋如、全球城市小姐創始人張如君、第2名李棠霓。（粘耿豪攝）

第1名賴韋如。（粘耿豪攝）

第1名賴韋如表演草群舞。（粘耿豪攝）

第2名李棠霓。（粘耿豪攝）

2018第13屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使台灣區選拔賽4日在圓山飯店總決賽，歷經泳裝、才藝等5個競賽項目，第1名由來自台東、拍過紀錄片的賴韋如奪冠；第2名是台德混血的李棠霓，她父親是談話性節目《WTO姐妹會》的德籍固定班底阿福；第3名是來自苗栗縣23歲的周子鳳。

第1名的賴韋如從小在美國長大，已回台3年，曾參與紀錄片《疾風魅影－黑貓中隊》演出，她說先前上過很多表演課，因她很喜歡中國歷史文化，希望有機會到大陸拍古裝戲；台德混血辣妹李棠霓，曾以「棠棠」藝名和爸爸阿福一起上節目，小有知名度，她剛拍完知名武打明星衛子雲執導的新電影《武術奇蹟》，接受一連串武術訓練，今表演武打才藝相當吸睛。

全球城市小姐創始人張如君表示，「冠軍佳麗讓我滿意外的，因為心目中最美的好像在4、5名之後，不過因總冠軍賽多了才藝分數，賴韋如就是因為才藝分數高才會勝出。」3位佳麗將代表台灣到中國參加大中華區總決賽，為台灣爭光。台灣賽區主席木熙衣年底將發新專輯《同星》，首度演唱新專輯主打歌，帶領所有參賽者站上舞台接受加冕，頗有傳承的意味。

(中時 )