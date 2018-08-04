新北市客家文化園區13週年慶 活動嗨翻天

2018年08月04日 21:34 中時 陳俊雄

新北市客家局在4、5日兩天舉辦客家文化園區13週年園慶活動，首日許多家長帶著週歲寶寶來園區歡樂抓週，結果最受眾多寳寳歡迎的是玩具聽診器，整場活動歡笑聲不斷。

在客家人的成長禮俗中，客家寶寶出生滿一年的生日稱為「做對歲」，是對生命傳承的期盼，更視為人生中重要的過程。客家寶寶「做對歲」時，外婆會送來祝福「頭尾禮」，製作精緻「對歲帽」，使新生命體驗「惜福」與「慶生」的古禮祝福，歡喜慶祝寶寶滿週歲，邁向人生新的里程。

現場參與抓週活動家庭及民眾約300人，客家文化園區準備各種園區限定抓週物品供寶寶挑選，從金元寶、鈔票到書本、印章、聽診器等。抓週開始，所有家長使出渾身解數、聲嘶力竭鼓勵寶寶向前爬行，光是看寶寶生龍活虎又爬又坐的樣子就夠讓人開心又療癒，不論寶寶抓到什麼物品，他們永遠是親人們的最愛。其中抓到最多的物品為聽診器，依序為秤及波浪鼓。

為加強性別平等宣導，讓昔日大男人也能分擔照顧寶寶的責任，今年園慶特別舉辦超級奶爸寶包樂－爸爸包尿布體驗競賽，現場爸爸們不慌不忙幫寶寶包尿布的認真模樣，果然是新好男人，除了可愛的寶寶們，這些爸爸們也成為鎂光燈的焦點。甚至還有遠從日本來參加抓週的家庭，讓客家文化推廣至海外。

下午由杯子劇團帶來了精彩的黑光劇《圓融》，是一齣以黑光幻妙劇的方式，呈現同理心、人際關係、處事圓融的好戲。教孩子處事圓融很難，看了《圓融》就容易多了！演出時現場來了近600名觀眾親身體會經由動物的生活，闡釋人間溫情與人性的善惡，透過角色的對立，讓孩子清楚看見事件的因果關係，從中建立判斷力，提供親子對話的題材；劇中動物的造型可愛逗趣，搭配黑光劇奇幻亮麗的舞台效果，讓台下的家長及小朋友各個看得目不轉睛!劇中還穿插了客語教學與觀眾互動，會議廳裡充滿歡笑聲。

客家局表示，5日下午2時30分魔術師彭祺宇的精彩演出奇幻登場，前100名進入演藝廳的觀眾，贈送限量造型小蛋糕；另外園區最有口碑活動共下賞客樂，下午3時在禾埕廣場熱鬧開唱，特別邀請到客家療癒系歌手羅文裕及音樂豪孩子許書豪聯手演出，前200名觀眾還贈樂活市集扺用券，現場還有客語闖關及摸彩活動。

(中時 )