文山一分局昭告養樂多條款 基層警傻眼

養樂多事件發生後，文山一分局公布冰箱使用公告，再度引發議論。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中時

北市文山一分局日前發生「養樂多」事件， 警備隊陳姓小隊長退休前，不滿陳姓員警偷喝他放在冰箱的養樂多，向陳提出竊盜告訴，事後還將此事PO至署長臉書粉絲團昭告天下，引發警界不小議論。

不料此事餘波盪漾，文山一分局最近在該冰箱公告8條使用規定，表示以後放在裡面的食物、飲料，都要標寫名字和存放日期，以供識別、非經本人同意不能亂拿亂喝，讓基層看在眼裡十分無言，私下表示：「這麼麻煩誰要放啦！」、「這裡是幼稚園嗎？」笑稱這是公家機關「頭痛醫頭」的一種示範。

洋洋灑灑的「公共規範」中，表明為方便同仁存放食物及飲料，特別訂定此項規定，第1點就要求以後放在冰箱的食物、飲料，都要標寫名字和存放日期，且名字還不可以寫得潦草或是綽號。

其他規定包括，非本人同意不得隨意吃喝、不要亂丟果皮垃圾在裡面、不能放太多自己的東西、開關冰箱不要用力過當以免損壞等等，公告貼出後，讓許多基層看了十分傻眼。

基層笑稱，又不是小學生，還需要特別列這些事情來提醒嗎？有人則說陳姓小隊長的言行根本是特例，一般同事誰會計較這麼多，通常放在冰箱被人吃掉就算了，也有人說看到這一堆字密密麻麻，絕對不會想冰東西進去，趕快喝完丟垃圾桶就好，有人則認為，會有這種條約，就是公家機關「頭痛醫頭」的一種示範。

文山一分局警備隊陳姓小隊長，不滿陳姓同事偷喝飲料，調閱辦公室監視器，查出38歲陳姓員警在6月11日偷喝，並於6月25日提告，分局偵查隊當天以「竊盜」案件受理、函送，陳員事後還寫悔過書致歉，但小隊長6月底退休後，認為提告不夠，一直要求分局再記陳行政處分，未獲同意便到署長臉書粉絲團貼文，批評督察包庇，要署長「給個交代」，此事上周讓警界一陣嘩然。

(中時 )

祖孫3人強闖警戒線 墜河1死2失踪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。