高雄》綠委蔡易餘稱陸配差別待遇 韓國瑜火了連嗆4句

2018年08月04日 21:59 中時電子報 黃麗蓉

民進黨立委蔡易餘日前在臉書稱，大陸在東亞青運、航線代碼上頭處處打壓台灣，把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已。國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天成立後援會，當著現場陸配、外配的面，氣得連嗆蔡易餘4句「太無聊、太沒有水準、太差勁、太惡劣！」

國民黨北市長參選人丁守中1日表示，陸配應比照外配，4年就能拿到身分證成為中華民國國民。蔡易餘在臉書回酸說：「台北市長講這個做什麼？他應該是想繼續和思瑤姐姐拚立委吧！再者，中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」

韓國瑜今天和國民黨高市議員參選人陳若翠聯合成立後援會，現場來了10多位外配、陸配代表。

對綠委蔡易餘日前的「差別待遇」說法，據《聯合報》報導，韓國瑜不滿說，陸配來當台灣人的媳婦，蔡易餘為何要用有色的眼光看她們？大家都是一家人，況且台灣大部分的人都是從大陸來的，為何要用歧視的眼光去看陸配？韓國瑜更連續怒飆蔡易餘：真是太無聊、太沒有水準、太差勁、太惡劣了！全國的民眾都應該要譴責他。

網友說：「民進黨尤其深綠裡面，本來就一群大日本沙文主義，更別說對有敵意的大陸女性了。」、「民進黨立委終於公開承認歧視及打壓大陸移居來台的配偶，所以支持民進黨又嫁娶『陸配』的朋友們，可以醒來了吧！」

(中時電子報)